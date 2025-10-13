El Gobierno reprocha a Feijóo que no corrija al jefe de Gabinete de Ayuso tras su declaración ante el juez: "Es miedo"

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante el acto de inauguración institucional del nuevo Hub Tecnológico de ING, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que no haya recriminado "por miedo" a Miguel Ángel Rodríguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, su reciente declaración ante el juez, en la que considera que mintió.

Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aseguró que fue el propio Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña-- quien le facilitó el contenido del 'email' del fiscal que le investigaba por delitos fiscales y quién le autorizó a difundirlo en un chat de prensa: "Sí, sí, sí".

Rodríguez declaró ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) que instruye la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por presunta revelación de secretos y dijo que trasladaba "una deducción" cuando afirmó que fue la Fiscalía quien ofreció un acuerdo a la pareja de Ayuso, aunque en realidad sucedió al revés.

Desde el Gobierno afean a Feijóo que no se haya pronunciado sobre este asunto. "Eso es miedo", ha indicado López en declaraciones a 'TVE', recogidas por Europa Press, señalando que Ayuso y Rodríguez tratan de implantar una "teoría del miedo" para no ser cuestionados.

"Feijóo sabe lo que pasó con el señor Casado", dice en referencia al anterior líder del PP, que perdió el liderazgo del partido tras un enfrentamiento con la dirigente autonómica.

"Si un dirigente de su partido se atreve como se atrevió el señor Casado, a por él, si un periodista se atreve, se le amenaza con cerrar el medio, si el fiscal general cumple con su obligación, a por el fiscal general. Eso es miedo", ha señalado el también secretario general del PSOE de Madrid.

También ha acusado a Rodríguez de no tener principios y considera que el origen de este caso está en un presunto delito de la pareja de Ayuso, con quien "se vuelca" toda la Comunidad de Madrid, incluido el propio jefe de Gabinete de la presidenta madrileña, ha indicado.

En ese sentido, ha deslizado que Rodríguez ha podido incurrir en un delito de malversación. "No sé si entre las funciones del señor Rodríguez está defender a la pareja de la presidenta", ha indicado.

"No sé si esto será malversación para el señor (Juan Carlos) Peinado", ha apuntado en referencia al juez que investiga a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno por este delito, por el uso de su asesora en Moncloa para actividades privadas.