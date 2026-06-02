El Gobierno saca pecho de su relación con los socios y ve "cínico" a Feijóo por buscar el apoyo de Junts y PNV

La ministra Portavoz, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en el Palacio de la Moncloa, a 2 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la tramitación del anteproyecto de Ley del E - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido la "buena relación" de "diálogo y contacto constante" que mantiene el Ejecutivo con sus socios parlamentarios, a la vez que ha criticado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por su cinismo y "desesperación" al buscar los apoyos de PNV y Junts para una moción de censura cuando anteriormente les ha criticado.

Saiz ha reprochado también al líder del PP que ahora pida el beneplácito de Junts y PNV cuando no ha tenido en cuenta "la pluralidad, la diversidad y el respeto" a las comunidades de Cataluña y País Vasco. "Por poner un ejemplo, votan en contra del uso de las lenguas oficiales de estos territorios en Europa", ha acusado la ministra en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Al respecto, la portavoz ha señalado que el PP "siempre ha criticado los acuerdos de avance de autogobierno en esos territorios", que son demandados por Junts y PNV. Por ello, Saiz ha reprobado la "desesperación" de Feijóo. "A los gobiernos se llega con votos. Y el Partido Popular no tiene un proyecto de país", ha dicho.

BUENA RELACIÓN CON JUNTS Y PNV

En contra, la ministra ha defendido que el Gobierno de Pedro Sánchez tiene un proyecto "para hacer avanzar a España", con una "hoja de ruta clara" basada en "hechos y resultados", como las cifras económicas o de creación de empleo, mientras la oposición continúa con una postura "marrullera" que "está vacía y no aporta".

En este contexto, Saiz ha puesto en valor la "buena relación" del Gobierno de Sánchez con sus socios, pese a que algunas de las formaciones que apoyaron a Pedro Sánchez en su investidura, como Junts y PNV, ya reclaman un adelanto electoral tras las novedades en el 'caso Leire', la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero o la falta de presupuestos generales del Estado.