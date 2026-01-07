El Gobierno todavía no pedirá apoyo a los grupos para enviar tropas a Ucrania y deja fuera a Vox de la ronda

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrece una rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno iniciará la semana que viene una ronda de contactos con todos los grupos parlamentarios --excepto Vox-- para informarles sobre el posible envío de tropas a Ucrania una vez exista un acuerdo de paz, aunque todavía no les pedirá apoyo para aprobar esta decisión en el Congreso de los Diputados.

Este martes la portavoz del Ejecutivo, Elma Saiz, confirmó que la formación de Santiago Abascal queda fuera de la ronda de reuniones-- "no tenemos nada que hablar" con Vox, aseguró-- incidiendo en que el partido de "ultraderecha" se encuentra "en las antípodas" del Gobierno en política exterior.

Saiz dijo que todavía se está componiendo la agenda de reuniones en la que se explicará a los grupos el contenido de las conversaciones de este martes en París, en una reunión de la Coalición de Voluntarios que lideran Francia y Reino Unido.

En todo caso, dejó claro que España siempre ha jugado un papel importante en las misiones de paz y ha enviado tropas "a todas las latitudes". Por tanto, recalca, "¿cómo no lo vamos a hacer en Ucrania si estamos hablando de Europa?".

ESPERAN QUE EL PP LO APOYE

Además, fuentes gubernamentales precisaron que el objetivo de las reuniones --de mayor a menor representación parlamentaria-- es informar a los grupos sobre esta posible decisión, adelantada por el presidente Pedro Sánchez en la víspera tras participar en una cumbre de socios europeos en apoyo a Ucrania, y también escuchar al resto de partidos, dados los reparos expresados por socios como Sumar o Podemos.

No obstante, consideran que todavía no se ha planteado, en un horizonte cercano, una votación en el Congreso para aprobar este envío de tropas de paz y por tanto es prematuro pedir explícitamente el apoyo de las fuerzas con representación parlamentaria. "No estamos ahí", trasladan.

Aún así esperan que sea una decisión a la que todos se sumen, incluido el Partido Popular, cuyos votos serían imprescindibles si el Gobierno no logra convencer a todos sus socios de investidura.