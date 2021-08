El Gobierno vasco da por terminadas las exhumaciones de desaparecidos del franquismo en Euskadi

BILBAO, 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno Vasco da por concluido el proceso de exhumaciones de personas desaparecidas durante la guerra civil y el franquismo en Euskadi, aunque no descarta que pueda producirse en el futuro "algún nuevo hallazgo".

Así lo ha manifestado la directora de Gogora-Instituto de la Memoria, Aintzane Ezenarro, en una entrevista en Radio Vitoria. "Es evidente que no vamos a recuperar todos los restos humanos que se perdieron tras la guerra civil en Euskadi. Han pasado más de 85 años y nuestra geografía ha cambiado mucho. Es imposible, no se puede generar esa expectativa de que vamos a recuperar todos", ha asegurado.

Ezenarro ha considerado que es momento de centrarse en la recuperación y divulgación de la Memoria Histórica, y ha destacado que el anteproyecto de Ley aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno ayudara a cumplir este objetivo.

Sobre las sanciones que penalizan la apología del franquismo, ha afirmado que en Euskadi no existe problema con esta cuestión. "Desconozco asociaciones franquistas o que hacen apología del franquismo. Eso no quiere decir que no pueda haber algún acto vandálico, no lo sé. Pero no es ese el problema", ha indicado.

Para la directora de Gogora, "la memoria es absolutamente necesaria" porque "el olvido genera un vacío ético y hay que combatirlo". "Es necesario que conozcamos todo lo que ha ocurrido en nuestro pasado reciente, todo lo que ha supuesto anteponer una causa política a la dignidad y la vida humana, para valorar en toda su dimensión todo lo que esto supone y poder ahora construir una convivencia mejor que la que hemos tenido", ha apuntado.

En este sentido, ha manifestado que "aflorar la verdad es también hacer justicia, la que reclaman las propias víctimas". "Una vez de sacada la luz la verdad, hay que divulgarla", ha subrayado.