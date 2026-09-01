González Laya tilda de "guerra híbrida" la entrada masiva a Ceuta y critica que se ha llegado "tarde"

Archivo - La exministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La exministra de Asunto Exteriores entre 2020 y 2021, Arancha González Laya, ha calificado de "guerra híbrida" la entrada masiva de migrantes a Ceuta los días 30 y 31 de julio y ha criticado que la primera lección que se puede sacar tras estos episodios es que "hemos llegado tarde".

"Desde que entran 80.000 personas por la frontera exterior de la Unión Europea hemos llegado tarde, entonces la primera lección es que no nos vuelva a ocurrir", ha expuesto en un repaso a la actualidad en 'Hora 25' de la 'Cadena Ser'.

La exministra ha concretado que lo que ha ocurrido en la ciudad autónoma es "una agresión híbrida en la frontera exterior de la Unión Europea", aunque ha aclarado que no sólo ha pasado en Ceuta sino que es "lo que está ocurriendo en el mundo".

Ante estos hechos, González Laya ha avisado que a nivel europeo hay que agudizar "la capacidad de detección" de "estas acciones híbridas" en el espacio comunitario.

Sobre la responsabilidad de Marruecos en esta entrada masiva, la exjefa de la diplomacia española ha evitado hacer una atribución directa, pero sí ha reconocido que hay "antecedentes" y "un constante cuestionamiento de la soberanía española".

"Eso sí que lo tenemos que tener muy presente, eso tiene que ser una preocupación porque eso es una línea roja", ha criticado González Laya, quien ha asegurado que el estatus internacional de las ciudades autónomas "no está en cuestión".

En este sentido, la exministra ha aclarado que los ataques "híbridos" siempre dificultan "una atribución", pero que esta finalmente es posible porque "todos trabajan para alguien".