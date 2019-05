Un grupo de personas irrumpe en un acto sobre okupación de Cs en el barrio de Lavapiés al grito de "fascistas"

Actualizado 18/05/2019 13:46:34 CET

"Qué pena tener que venir aquí y rompan así con la democracia", dice Sofía Miranda

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de unas diez personas ha irrumpido este sábado en un acto celebrado por Ciudadanos sobre okupación al grito de 'Iros del barrio, fascistas', 'Fuera de aquí' y con abucheos a la que en ese momento tenía la palabra, la concejal de la formación 'naranja', Sofía Miranda.

En ese momento, la concejal, que no se ha achantado, ha asegurado que han decidido celebrar dicho acto en la Plaza de Lavapiés porque Ciudadanos "no renuncia a estar en una sociedad libre como es Madrid frente a aquellos que les quieren callar".

"Qué pena tener que venir así, que rompan la democracia, la libertad y no tener respeto, qué pena. Gentuzas como vosotros quieren okupar las casas de estos vecinos. El 26M vamos a desokupar Cibeles y no quieren respetar porque en la sociedad que queremos ellos caben pero nosotros no cabemos en su sociedad, ese es su problema", ha lanzado.

A su juicio, "esta gentuza" es la que "defiende" Carmena y no se puede consentir "que roben la seguridad de los vecinos". "Hay que echar a estos cachorros okupas de la señora Carmena, porque con ella impera la ley del okupa", ha criticado, al tiempo que todos los asistentes al acto se han puesto en pie aplaudiendo a la concejal y pidiendo "libertad".

Después ha tomado la palabra el candidato del partido 'naranja' al Parlamento europeo, Jordi Cañas, que ha afeado a este grupo de personas que siempre "se atrevan con mujeres" porque son "unos golfos fascistas" y "unos cobardes". "Fuera fascistas de nuestros barrios, que no habéis dando un palo al agua en vuestra vida", les ha dicho.

"SE OS VA A ACABAR EL CHOLLO", LES ASEGURA AGUADO

El último en tomar la palabra ha sido el candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, que también ha sido increpado con insultos e incluso le han llegado a lanzar un rollo de papel de caja registradora, que ha podido coger al vuelo. Con el objeto en mano, Aguado les ha gritado: "Esto sois vosotros, intolerancia y fascismo".

El candidato a la Presidencia regional ha señalado que no les dejaban hablar porque "tienen miedo" porque temen que Ciudadanos vaya a ganar. "Y cuando ganemos se os va a acabar el chollo. Vais a dejar de hacer comercio ilegal, vamos a aplicar la ley y a los que hacen las cosas mal y a los que roban y a las mafias. Son los malos los que tienen miedo y no los demócratas que creemos en la libertad, que somos los que vamos ha ganar", ha aseverado.

Entretanto, las personas que se estaban manifestando han comenzado a abuchear a Aguado más fuerte, junto con una pancarta en la que piden a los políticos que dejen de "vivir del cuento" y bajo el lema 'Okupa resiste'.

Ante estos pitidos, Aguado no se ha achantado y les ha reiterado que cuando él gobierne van a dejar de "amedrentar a los vecinos, a los mayores" y van a dejar de "meterse en sus casas".

"Si soy presidente de la Comunidad, todas las asociaciones y organismos que apoyen escraches y se ataque a mujeres embarazadas o políticos se van a quedar sin subvenciones", ha asegurado, "para acabar con un Ayuntamiento que es amigo de los okupas y de los narkopisos y las mafias" .

Finalmente, el acto ha acabado sin ningún incidente, y con la Policía Municipal reteniendo a este grupo que comenzó a perseguir a Aguado y a su equipo cuando se marchaban.