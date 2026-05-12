Un grupo pionero de la Policía esclarece 41 robos con violencia de relojes de lujo y detiene a 34 ladrones

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MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

Un grupo pionero de la Policía Nacional ha permitido esclarecer 41 robos con violencia de relojes de lujo, dejando 34 sospechosos detenidos en los primeros cuatro meses de 2026 por su presunta relación con estas redes criminales que, usando la ciudad de Barcelona como base, se desplazan a otras zonas turísticas del territorio nacional.

Se trata de entramados criminales de carácter itinerante responsables de numerosos robos en zonas turísticas con alta concentración de establecimientos de lujo y visitantes extranjeros, como son Madrid, Málaga, Marbella, Alicante, Palma de Mallorca o Ibiza.

Entre enero y abril de 2026, este grupo pionero de la Policía Nacional ha detenido a 33 personas en España y una más en Francia, permitiendo esclarecer 41 robos con violencia, un homicidio, tres delitos de lesiones, un hurto y pertenencia a grupo criminal.

Además, se han identificado a otras 43 personas que están pendientes de detener. Los investigadores han destacado que el principal objetivo de este entramado criminal son los relojes de marcas de gran prestigio, como constatan los casos resueltos con relojes valorados desde los 15.000 euros hasta otros que alcanzaban incluso los 100.000 euros.

Según ha informado la Policía Nacional, el nuevo grupo es una iniciativa "sin precedentes" para coordinar una operación permanente en la que se investiga la actividad criminal de grupos organizados que llevan a cabo de manera masiva robos con violencia de relojes de alta gama en distintos puntos de España.

La mayor parte de estas redes criminales tienen su base en la ciudad de Barcelona, desde donde se desplazan en pequeños grupos a diferentes puntos del territorio nacional. Las investigaciones han permitido constatar que estos delitos son cometidos por organizaciones criminales perfectamente estructuradas, que facilitan a sus miembros todos los medios necesarios para actuar, incluyendo documentación falsa, alojamiento o vehículos.

HOMICIDIOS O LESIONES GRAVES TRAS VIGILANCIAS

Una vez en el lugar, seleccionan a la víctima y realizan labores de vigilancia hasta encontrar el momento propicio para actuar. Los robos se ejecutan generalmente con violencia, existiendo casos en los que se han producido consecuencias de extrema gravedad como uno de los hechos ocurrido en Ibiza el pasado mes de agosto, en el que durante el forcejeo para conseguir arrebatarle el reloj a la víctima, la golpearon y cayó al suelo, falleciendo en el acto.

En la operativa habitual participa al menos un autor material del robo y otro encargado de vigilar y facilitar la huida en vehículo, lo que en ocasiones genera situaciones de riesgo para peatones y conductores. En algunos casos, cuentan con un tercer vehículo de apoyo para trasladar rápidamente el reloj sustraído y dificultar su recuperación.

Entre los métodos empleados para evitar su identificación destacan el uso de gorras, mascarillas o gafas de sol, así como la utilización de documentación falsa para alojarse o alquilar vehículos, llegando incluso a duplicar matrículas para eludir la acción policial. Tras cometer los hechos, regresan rápidamente a su base en Barcelona, donde dan salida a los objetos robados.

El carácter itinerante de estas organizaciones supone una especial complejidad para las investigaciones, lo que ha llevado a la Policía Nacional a la creación de un grupo destinado a liderar una estrategia coordinada a nivel nacional e internacional. Esta acción conjunta ha permitido intensificar la cooperación entre las distintas unidades policiales así como con otras autoridades de otros países como por ejemplo con la Polizia di Stato de Italia, avanzando así en la desarticulación de estas redes criminales.