Los grupos del Congreso se 'encerrarán' este martes para empezar a buscar acuerdos sobre la reforma de la 'ley mordaza'

Publicado 27/11/2018 7:20:26 CET

El PSOE pedirá que se habilite el mes de enero para que el texto esté listo "lo antes posible"

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios del Congreso se 'encerrarán' este martes para comenzar a negociar las más de 200 enmiendas presentadas a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana --rebautizada como 'ley mordaza' por sus detractores-- con el objetivo de empezar a buscar un acuerdo sobre una iniciativa que ha estado meses y meses 'congelada'.

Estaba previsto que hace dos semanas, tras escuchar a una serie de expertos que desfilaron por la Comisión de Interior para hablar sobre esta norma, la ponencia encargada de estudiar esta reforma legal comenzara a buscar consensos en torno al texto impulsado por el PNV, que pretende modificar esa norma que el PP aprobó en solitario en 2015, con toda la oposición en contra.

De hecho, el PSOE también llegó a presentar una proposición de ley contra la Ley de Seguridad Ciudadana, pero en su caso para derogarla, si bien finalmente renunció a su texto en favor del de los nacionalistas vascos, que es sobre el que el Congreso va a trabajar.

EL PSOE HA REGISTRADO 25 ENMIENDAS 'IN VOCE'

En su última reunión la ponencia no pudo avanzar porque el PSOE no había presentado enmiendas a la iniciativa del PNV, ya que en su día ambos partidos acordaron no enmendarse sus respectivas leyes. Los socialistas propusieron modificaciones 'in voce', pero varios grupos reclamaron que se trasladaran por escrito para así facilitar la negociación.

También decidieron entonces emplazarse a finales de mes para iniciar los trabajos. Así, los grupos han acordado dedicar este martes a intentar avanzar lo máximo posible en la búsqueda de acuerdos en torno a las enmiendas, por lo que dedicarán todo el día para ese fin.

La idea inicial, según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, es comenzar a trabajar sobre aquellos asuntos en los que existe más consenso y dejar para al final los que generen más divergencias.

Con el fin de que no haya interrupciones por el paréntesis navideño, el PSOE ya ha avanzado que aprovechará la reunión de trabajo de este martes para pedir que los grupos parlamentarios no interrumpan su trabajo en enero, que inhábil a efectos parlamentarios.

Su objetivo, según una nota del Grupo Socialista, es que el informe de la Ponencia pueda estar listo lo antes posible y, en ese escenario, el Congreso y el Senado puedan culminar la reforma y completar la tramitación parlamentaria antes del verano de 2019.

De entrada, este martes los ponentes comenzarán a analizar las 184 enmiendas que han presentado a la proposición de ley del PNV --de las cuales 17 son del PP; 55 de Unidos Podemos; 33 de Ciudadanos; 13 de Esquerra Republicana (ERC); 6 del PDeCAT; y 59 de Bildu, que es el partido que más modificaciones pretende introducir--, así como las 25 presentadas por el PSOE con idea de buscar una transacción sobre estas enmiendas.

¿QUÉ ACORDARON SÁNCHEZ E IGLESIAS?

En el acuerdo presupuestario firmado a la vuelta del verano por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias, las partes se comprometieron también a revertir los artículos de la ley del PP que, a su juicio, tenían por objetivo "desalentar la protesta social" y "limitar los derechos a la libertad de expresión y de reunión".

En concreto, acordaron que la ausencia de comunicación previa deje de ser un obstáculo para las concentraciones, siempre que se desarrollen de forma pacífica, y a que la actuación policial tenga como guía "la dignidad de la persona y los derechos humanos".

Además, defienden la conveniencia de que los agentes lleven siempre una identificación "claramente visible", que el registro corporal sólo se aplique en casos de "indicios concretos y comprobables" y con prohibición expresa del desnudo total o parcial del sujeto, y que en la comisaría sólo se pueda estar retenido un máximo de dos horas.

El acuerdo contemplaba también ajustar la cuantía de las sanciones económicas y su aplicación al criterio capacidad económica del castigado, revisar "en profundidad" los tipos de infracción con base en la garantía del derecho de manifestación y de la libertad de expresión, e "introducir el paradigma restaurativo en el ámbito de estas infracciones administrativas y en todos los tipos de la leyque lo permitan".