La Guardia Civil estima que 88.146 personas han regresado a Marruecos tras la entrada irregular masiva en Ceuta

Un persona camina en la nueva configuración del espigón tras los distintos temporales, en la frontera de El Tarajal, a 17 de febrero de 2026, en Ceuta (España). - Antonio Sempere - Europa Press

MADRID, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil estima que un total de 88.146 personas han regresado a Marruecos tras la entrada irregular masiva en Ceuta de finales del mes de julio, mientras que cifra en 90 los fallecimientos confirmados por el Instituto Armado y en 862 los rescates efectuados por personal de los Grupos Especiales de Actividades Subacuáticas (GEAS) y el Servicio Marítimo en aguas españolas. Así consta en un informe del pasado 27 de octubre, al que ha tenido acceso Europa Press, que la Guardia Civil ha remitido a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la entrada masiva en Ceuta de personas procedentes de Marruecos del 30 y 31 de julio, en la que, según datos del Gobierno, ingresaron en territorio español unos 80.000 migrantes.

A petición de la jueza, el Instituto Armado informa de que el 29 de julio, la "fuerza en revista", esto es, el personal en disposición de prestar servicio era de 585 guardias civiles del total de 695 dotaciones que prestan servicio en la Comandancia de Ceuta.

A 4 de septiembre había 441 guardias civiles y a fecha de 19 de octubre había 546 agentes, según los datos aportados por el Instituto Armado, que detalla que desde el 30 de julio, la Guardia Civil ha mantenido un dispositivo de refuerzo cuya composición "ha ido adaptándose a las necesidades operativas y a los correspondientes relevos".

Un dispositivo que han conformado unidades como la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), unidades procedentes de Andalucía, GEAS, Grupo de Acción Rápida (GAR), Servicio Marítimo, Servicio de Criminalística y Servicio Aéreo en apoyo de las unidades ya desplegadas en Ceuta, de acuerdo a la información aportada por el Instituto Armado, que también detalla los medios técnicos y aéreos dispuestos desde la fecha de la entrada masiva.

LAS FUERZAS MARROQUÍES, DE BRAZOS CAÍDOS

En un informe previo, la Guardia Civil sostuvo que los avisos previos a la crisis de Ceuta no predecían la entrada masiva de personas que finalmente se produjo por la frontera los días 30 y 31 de julio procedentes de Marruecos.

Por otro lado, un teniente coronel de la Guardia Civil declaró como testigo a la jueza Tardón que la noche previa a la entrada masiva vio seis barcos marroquíes, dos de ellos patrulleros, dos interceptores y dos menores.

También explicó que hubo autoridades marroquíes dando órdenes, a la vez que relató que los militares del país vecino estaban de brazos caídos mientras miles de personas cruzaban la frontera.

Asimismo, el teniente coronel aseguró que la puerta fronteriza siempre está abierta y e insistió en que si se hubiera cerrado, como pidió la Policía, habría podido crear un tapón con aplastamiento.

En el marco de esta causa, Tardón ha requerido a varios cuerpos policiales informes sobre lo sucedido en la ciudad autónoma que apuntan a pasividad de Marruecos en cuanto a seguridad y guiado de los migrantes por agentes del país vecino hacia territorio español.