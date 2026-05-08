La Guardia Civil golpea el "corazón de las rutas de la droga" con la incautación récord de 30 toneladas de cocaína

(I-D) La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el DAO de la Guardia Civil, Manuel Llamas, durante una rueda de prensa, en la Dirección General de la Guardia Civil - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha destacado este viernes la relevancia de la operación de la Guardia Civil que ha golpeado el "corazón de las rutas marinas" de la droga que llega a Europa con la intervención de un buque que transportaba la cifra récord de 30 toneladas de cocaína. Además, otro operativo internacional ha permitido la incautación de 11 toneladas de cocaína y 8,5 de hachís en otro operativo internacional.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha destacado que se traslade la acción policial a las rutas que conectan América Latina, el Caribe y Europa, en una rueda de prensa celebrada en la Dirección General de la Guardia Civil con presencia de mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) y de otros países como EEUU, Italia, Portugal y Reino Unido.

La UCO intervino en la 'Operación Abisal' un buque frente aguas del Sáhara Occidental con 30 toneladas de cocaína, lo que el Ministerio del Interior considera "la mayor aprehensión de la historia registrada en un solo barco". La Audiencia Nacional envió a 23 tripulantes a prisión y calculó en 812 millones de euros el beneficio que podrían haber obtenido con este mercante con destino a Libia.

En paralelo, la Guardia Civil ha participado también durante dos semanas en la 'Operación 'Alfa-Lima', junto a fuerzas policiales de EEUU, Italia, Portugal y Reino Unido, permitiendo la detención de 54 personas y la incautación de casi 11 toneladas de cocaína, 8,5 toneladas de hachís y más de 30.000 litros de combustible.

"Estas dos operaciones suponen un contundente y decisivo avance estratégico en la lucha contra el narcotráfico, en manos de redes mucho más sofisticadas", ha señalado Marlaska en una comparecencia ante la prensa tras reunirse con mandos policiales en la Dirección General de la Guardia Civil.

"España está expuesta de manera específica en el ámbito marítimo", ha dicho, poniendo en valor la relevancia del Plan Especial del Campo de Gibraltar para luchar también contra las infraestructuras económicas.

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