La Guardia Civil presenta su segundo plan de Igualdad: "Queremos mujeres liderando desde la excelencia"

Foto de familia durante la presentación del II Plan de Igualdad de la Guardia Civil, en la Dirección General de la Guardia Civil - Mateo Lanzuela - Europa Press

MADRID 6 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha presentado este miércoles su II Plan de Igualdad con un compromiso para "romper las barreras internas" e impulsar la incorporación de la mujer a puestos de mandos. "Queremos mujeres liderando desde la excelencia", ha señalado el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El acto celebrado en la Dirección General de la Guardia Civil ha contado con la participación de la directora general, Mercedes González, y de los principales mandos, entre ellos el director adjunto operativo (DAO), teniente general Manuel Llamas, quien ha reconocido que la institución aún esta "muy lejos" de alcanzar al menos el 18,75% de mujeres en plantilla.

Desde la aprobación del I Plan de Igualdad, en 2019, el porcentaje de mujeres aspirantes a ingreso ha pasado del 19,5% hasta el 35% y la presencia femenina se ha incrementado en todas las escalas, destacando el "hito" de contar con dos mujeres coroneles --no hay ninguna general aún-- y en relevantes responsabilidades al frente del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES), en Palestina o en las comandancias de Cuenca, Barcelona y Guadalajara.

El nuevo plan establece cuatro objetivos prioritarios: impulsar la presencia y liderazgo femeninos; promover una conciliación real y corresponsable; reforzar los mecanismos de prevención y actuación frente al acoso y la violencia; e integrar la igualdad en la toma de decisiones.

CONSEGUIR LA EXCELENCIA OPERATIVA

El DAO de la Guardia Civil ha vinculado la necesidad de incorporar a más mujeres en la Guardia Civil con el objetivo de "alcanzar la excelencia operativa", para lo que ha abogado por concienciar a la cadena de mando de que se trata de una apuesta que mejorará la cohesión interna y también la legitimación ante la sociedad.

"No es sólo una cuestión de presencia numérica, sino de talento cualificado", ha subrayado el ministro del Interior, que ha celebrado que el "flujo ya está activado" para aumentar la presencia progresiva de mujeres guardias civiles, lo que terminará provocando una "transformación profunda de la cadena de mando".

Marlaska ha recordado que la mayor presencia de mujeres se alinea con la estrategia 2030 del Gobierno y que la "igualdad y diversidad son palancas estratégicas". "No basta con medir las mujeres que ingresan en la Guardia Civil, queremos mujeres liderando desde la excelencia", ha apostillado.

"La Guardia Civil resulta atractivo para las mujeres, el crecimiento de la plantilla es mayoritariamente femenino", ha destacado la teniente coronel Verónica Guillén, jefa del Área de Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad.

La teniente coronel ha moderado una mesa redonda en la que, además del DAO, han participado los Mandos de Personal y Apoyo, y en la que se ha apostado por aumentar la presencia de mujeres como vía para mejorar el talento y la excelencia operativa, abogando por llegar desde la cúpula "hasta el último guardia del último puesto" del Instituto Armado.

La presencia de mujeres en la Guardia Civil ronda el 11% de la plantilla, tras 38 años desde su incorporación a la institución desde 1988. Al término de su discurso, Marlaska ha rendido homenaje a las "pioneras" conocidas como las matronas --en muchos casos viudas o huérfanas de agentes--, que se encargaban del cacheo y vigilancia de mujeres, pero sin tener los mismos derechos que los guardias civiles hombres.