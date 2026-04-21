La Guardia Civil rescata a 27 magrebíes que han llegado en dos pateras a las costas de Formentera

Archivo - Patera rescatada por Salvamento Marítimo - SALVAMENTO MARÍTIMO - Archivo

MADRID 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha rescatado a un total de 27 personas de origen magrebí que han llegado esta madrugada en aguas cercanas a la isla de Formentera a bordo de dos pateras, según informa el instituto armado.

La primera de ellas ha sido detectada a las doce y veinte de la madrugada y llevaba a bordo un total de 17 inmigrantes magrebíes que se encontraban a 8 millas al sur de Formentera. Ha sido necesaria la intervención del Servicio Marítimo de la Guardia Civil y de Salvamento Marítimo.

La segunda de ellas ha sido interceptada a las 1:20 horascon un total de 10 personas a bordo, también de origen magrebí, ya en tierra, en la zona de S'Estufador de la Isla de Formentera. En este caso, han intervenido la Guardia Civil del Puesto de Formentera y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (USECIC).