La Guardia Civil sospecha que Ábalos recurrió al exchófer de Sánchez para financiar una casa a su pareja

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a su salida de registrar la casa de José Luis Ábalos junto con su pareja, Andrea de la Torre (d), a 5 de noviembre de 2026, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). - Rober Solsona - Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos "habría recurrido" al señalado como chófer de Pedro Sánchez en su carrera hacia el liderazgo del PSOE, Cristian Corvillo, para conseguir dinero con el objetivo de que su pareja, Andrea de la Torre, se comprara una casa.

En un informe al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes apuntan a la presunta intervención de Corvillo "en la canalización de fondos destinados al entorno de Ábalos, en un contexto marcado por el cobro de contraprestaciones económicas vinculadas a empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos".

Y ponen el foco en el 12 de febrero de 2024, cuando De la Torre recibió 65.000 euros en concepto de "préstamo" a través de una sociedad portuguesa vinculada a un tercero. "Posteriormente, Andrea habría destinado estos fondos a la adquisición de la denominada Casa de Cerro del Murmullo", indican.

La UCO señala que la "proximidad temporal" entre "la necesidad económica manifestada por Ábalos y la búsqueda de financiación para adquirir una vivienda para Andrea, unida al posterior encuentro mantenido con Corvillo, apuntaría a que el exministro habría recurrido a este último para obtener esa financiación".

"Esta hipótesis encuentra respaldo en la práctica coincidencia entre la cantidad que Ábalos buscaba y el precio de compraventa de la Casa de Cerro del Murmullo, así como en los elementos que apuntan a una posible capacidad de influencia de Corvillo" sobre el tercero que le proporcionó la financiación.

Según los agentes, Corvillo habría recurrido a terceras personas para intervenir en determinadas actividades económicas, "evitando figurar directamente en las sociedades implicadas".

LA CASA Y UNA PLAZA DE APARCAMIENTO POR 125.000 EUROS

A ello añaden que, en abril de 2024, De la Torre adquirió dos bienes inmuebles por un monto total de 125.000 euros, que "habría satisfecho mediante dos cheques y una transferencia, empleando para ellos los fondos anteriormente recibidos".

La UCO expone que el análisis de los dispositivos electrónicos intervenidos ha permitido observar que Ábalos, a finales de 2023, realizó gestiones para obtener financiación destinada a dicha adquisición. "En concreto, contactó con una entidad financiera para tramitar la constitución de una hipoteca por importe de 130.000 euros a nombre de Andrea. En el marco de estas gestiones, las evidencias apuntan a que habría recurrido a Corvillo", abunda.

Y encuadra los hechos en un contexto en el que Ábalos había manifestado "tener falta de liquidez" y buscaba financiación para que De la Torre adquiriera un inmueble.

Fue finalmente el 19 de abril de 2024 cuando la mujer --explica-- adquirió los dos bienes inmuebles por un importe total de 125.000 euros, concretamente un local de uso industrial y una plaza de aparcamiento ubicada en en el mismo edificio.

"La compra de la Casa de Cerro del Murmullo se llevó a cabo sin constituirse hipoteca, formalizándose la práctica totalidad del pago mediante dos cheques bancarios y una transferencia bancaria", resaltan.

De la Torre fue detenida el pasado jueves en Valencia, en una casa de Ábalos, por un presunto delito de blanqueo de capitales. La Guardia Civil se incautó allí de cinco teléfonos móviles, dos tablets y cuatro ordenadores.