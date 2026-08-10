La Guardia Civil suspende la concesión de vacaciones y permisos en las comandancias de Ceuta y Melilla

Archivo - Una patrulla del Servicio Marítimo de la Guardia Civil rescata a un migrante avistado frente a la playa del Tarajal, a 2 de enero de 2026, en Ceuta (España). El hombre, ataviado con un neopreno se encontraba a unas tres millas de distancia cuand- Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha acordado suspender la concesión de vacaciones, permisos y licencias en las Comandancias de Ceuta y Melilla dentro del conjunto de "medidas temporales extraordinarias" que ha aplicado para garantizar la seguridad en las dos ciudades autónomas, especialmente tras la crisis migratoria que provocó la llegada de más de 80.000 migrantes desde Marruecos.

En una orden firmada por el director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, a la que ha tenido acceso Europa Press, justifica que la situación operativa derivada del "incremento de la presión migratoria irregular registrada" en Ceuta y Melilla, así como la necesidad de "garantizar la adecuada prestación del servicio, el mantenimiento de la seguridad ciudadana y la vigilancia de la frontera exterior del Estado", aconsejan la "adopción de determinadas medidas extraordinarias y temporales de gestión del personal".

No obstante, este refuerzo operativo "se ve mermado en estos momentos, de forma significativa, por el disfrute de vacaciones en periodo estival y permisos de asuntos particulares", por lo que, atendiendo a la Orden General número 1/2016, de 22 de enero, la aplicación de los mismos "debe compatibilizarse con las necesidades del servicio y con la obligación de asegurar, en todo momento, la capacidad operativa de las unidades".

La orden de la Guardia Civil también se ampara en el artículo 20 de la Ley Orgánica 11/2007, de 22 de octubre, reguladora de los derechos y deberes de los miembros de la Guardia Civil, que "establece que, en caso de alteración grave de la seguridad ciudadana, emergencia grave, situación de urgente riesgo o calamidad pública, los guardias civiles se presentarán en su dependencia de destino o en la más próxima y se pondrán a disposición inmediata de las autoridades correspondientes".

A EXCEPCIÓN DE LOS AUTORIZADOS

Ante esta situación, "y dadas las condiciones de seguridad que han de garantizarse en las dos ciudades autónomas", desde la Guardia Civil "se considera necesario adoptar medidas temporales extraordinarias en materia de vacaciones, permisos y licencias para garantizar la adecuada cobertura de los servicios en las Comandancias de Ceuta y Melilla".

Asimismo, "y hasta nueva orden por parte de la superioridad, no se concederán vacaciones, permisos ni licencias al personal comprendido en el ámbito de aplicación definido en el párrafo anterior". No obstante, la Guardia Civil aclara que esta limitación "no afectará a las vacaciones, permisos o licencias cuyo disfrute hubiera sido previamente autorizado con anterioridad a la emisión de la presente" orden.

AUGC: NO INCORPORA EFECTIVOS

Fuentes de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) consultadas por Europa Press han señalado que coinciden con el "diagnóstico" de la situación sobre Ceuta y Melilla, aunque discrepan con la solución pues, según han denunciado, la orden, que no cuestionan, "no incorpora un solo efectivo" a las ciudades. "Se limita a exprimir la disponibilidad de los que ya estaban desbordados", han subrayado.

Desde la asociación también han indicado que el Ministerio del Interior "suspende derechos a dos comandancias enteras" y reconoce "negro sobre blanco" que "hay un problema de seguridad pública de primer orden". Dicho esto, han reclamado que las medidas temporales y excepcionales se aborden con "un plazo determinado con revisión cada quince días", que "no se pierda ni un solo día de los suspendidos y que los servicios extraordinarios se compensen económicamente en serio".

LA CEP PIDE MÁS AGENTES

Por su parte, la Conferencia Española de Policía (CEP) se ha quejado de que Interior "se resista a blindar" el despliegue policial en Ceuta tras la crisis migratoria y ha calificado de "testimonial" el refuerzo de efectivos que ha realizado en el ámbito de extranjería.

A través de una nota de prensa, ha denunciado que la asignación de refuerzos en las áreas de extranjería y fronteras es "claramente insuficiente" y ha acusado al departamento de Fernando Grande-Marlaska de falta de "firmeza" y "determinación" a la hora de afrontar un posible "nuevo intento de asalto fronterizo" en la ciudada autónoma.

En este sentido, ha manifestado que el refuerzo "de seis agentes" de la Comisión General de Extranjería y Fronteras resulta "ridículo" para poder afrontar la "avalancha de trabajo" que tienen que afrontar con la tramitación de "cientos" de expedientes administrativos vinculados a la aplicación de la Ley de Extranjería, que, a su juicio, exigiría un apoyo de efectivos mucho mayor.

Asimismo, la CEP ha cuestionado la actuación de Interior y ha asegurado que si algo ha demostrado la situación vivida recientemente en la frontera africana es que la normativa de extranjería "pide a gritos" una reforma basada en el principio de blindaje fronterizo.