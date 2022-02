La guerra en Ucrania marca el inicio del panel de ciudadanos de la CoFoE en Dublín

DUBLÍN (IRLANDA), 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La asamblea de ciudadanos con la que ha dado inicio el último de los debates del panel sobre economía, empleo, educación, juventud y transformación digital de la Conferencia sobre el Futuro de Europa (CoFoE), que se celebra este fin de semana en Dublín (Irlanda), ha estado marcada por la guerra en Ucrania y la invasión de Rusia y varios de los participantes han tomado la palabra para condenarla.

"Tengo miedo de pensar que después de tantos años la guerra vuelve a Europa", ha dicho en su intervención ante los 200 ciudadanos que este fin de semana participan en el panel de la CoFoE una ciudadana italiana, resumiendo un sentir generalizado en los que tomaron la palabra.

"No es una cuestión solo de Ucrania sino que encierra a nuestra libertad y a nuestra democracia y pone al espíritu europeo en peligro", ha dicho la también italiana de origen colombiano Dora Penaloza después de que la mayoría de los participantes en el panel hubieran protagonizado una foto de familia en la que enarbolaron banderas ucranianas.

En declaraciones a los periodistas, la vicepresidenta de la Comisión Europea en Democracia y Demografía, Dubravka Suica, había mostrado su apoyo al pueblo ucraniano y defendido la labor de la UE en las sanciones impuestas en materia de transporte de energía, banca, exportaciones y comercio o visas a la Federación Rusa y respaldadas por los países aliados.

No obstante, no todos creen que las sanciones vayan a frenar al presidente ruso Vladimir Putin. "Nada indica que haya marcha atrás sino que EEUU tiene que tener una mayor implicación y demostrar que de verdad es un país que trabaja por nosotros por la democracia. Eso sería lo único que podría hacer que reconsidere y no continúe un avance que también se está proyectando", ha advertido Penaloza.

"Está pasando delante de nuestra casa y el anhelo de conocer un mundo casi ideal va a tener que hacer frente una serie de imprevistos", ha dicho otra ciudadana animando a las personas que forman parte de la Conferencia a hacer el trabajo que tienen encomendado en esa Conferencia y "mirar hacia el horizonte".

"Hagámoslo por nosotros y nuestros hijos y luego afrontaremos que por exceso de testosterona o simple locura se quiera poner todo patas arriba", ha reflexionado antes de que dieran comienzo los grupos de trabajo en el que los ciudadanos reflexionarán estos días sobre economía, empleo, justicia social o transformación digital, entre otros asuntos.

Entre quienes tomaron la palabra en la apertura de la sesión, otro ciudadano griego denunció, tras manifestar su preocupación por lo que ocurre en Ucrania, el "doble rasero" en esta invasión y en Chipre, "tras 47 años ocupado por Turquía en los que la UE "no ha sacado conclusiones que se pudieran aplicar en Ucrania". "Busquemos conseguir una Europa que sea justa y adecuada por todas las partes, no tengamos dos formas de comportarnos", ha reclamado.