Hacienda traslada a los ayuntamientos su intención de reformar la financiación local después de la autonómica

El ministro de Hacienda, Arcadi España, comparece ante la Comisión de Hacienda y Función Pública, en el Congreso de los Diputados, a 4 de junio de 2026, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, ha anunciado este martes que el Ministerio de Hacienda ha comunicado a los ayuntamientos su intención de reformar el modelo de financiación local después de acometer la revisión del sistema de financiación autonómica.

Así lo ha adelantado la presidenta de la organización municipalista en la Junta de Gobierno de la FEMP, que se ha reunido este martes, donde ha insistido en la necesidad de abordar de forma "simultánea" los sistemas de financiación local y autonómico.

Según ha desvelado la presidenta de la FEMP, la Secretaría General de Financiación Autonómica y Local remitió una carta la pasada semana a la organización municipalista para trasladar su intención de acometer la financiación local después de la autonómica, algo que resulta "frustrante" para la federación.

Sin embargo, García-Pelayo sí que ha celebrado la aprobación del decreto del Gobierno sobre las entregas a cuenta, que también incorpora medidas para la financiación local como destinar el superávit a inversiones financieramente sostenibles.