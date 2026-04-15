Hazte Oír pide al Supremo la suspensión cautelar del decreto de la regularización extraordinaria de migrantes

Archivo - Fachada del Tribunal Supremo. En imagen de archivo. - ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 15 Abr. (Europa Press) -

La asociación Hazte Oír ha solicitado al Tribunal Supremo (TS) que suspenda cautelarmente el real decreto para la regularización extraordinaria de migrantes aprobado por el Gobierno porque considera que excede los límites legales y "altera de forma estructural la política migratoria del Estado, con efectos directos y duraderos".

El recurso, dirigido a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo y al que ha tenido acceso Europa Press, pone de manifiesto que el decreto "producirá efectos directos sobre ámbitos materiales de la vida pública", tanto en lo relativo "a la defensa de los valores constitucionales y los principios democráticos como en lo relativo a la defensa de la familia".

Para Hazte Oír la regularización extraordinaria de migrantes produce efectos jurídicos "inmediatos", tales como "la concesión de autorizaciones de residencia y trabajo; el alta en la Seguridad Social; el acceso a prestaciones; y la suspensión de órdenes de expulsión firmes".

"La aplicación de la norma crearía derechos consolidados o de muy difícil reversión, incluso en el supuesto de que la sentencia estimatoria se dicte en el futuro", expone la asociación.

Esta "irreversibilidad" en materia de extranjería, continúa, "es especialmente intensa" porque la "pérdida sobrevenida del estatus regular no repara los efectos producidos durante años".

Por ello, considera que si el alto tribunal anula el decreto "dentro de dos años, la Administración se enfrentará a la imposibilidad de revocar miles de tarjetas de residencia, o a indemnizaciones patrimoniales masivas". "La suspensión es la única vía para evitar un perjuicio irreparable al erario público y a la seguridad jurídica", añade.

En un comunicado, la asociación aduce que "no se trata de una cuestión técnica" y que "se está evitando deliberadamente el debate parlamentario que exige una reforma de este calado". Además, advierte de que "no va a quedarse en silencio ante lo que considera un cambio de las reglas del juego por la puerta de atrás".