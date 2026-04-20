Hazte Oír reclama 24 años de cárcel para Begoña Gómez y la retirada de pasaporte por "riesgo de fuga"

Archivo - La esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid, a 13 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La acusación popular que lidera Hazte Oír en el 'caso Begoña Gómez' ha reclamado 24 años de cárcel para la esposa del presidente del Gobierno, así como la prohibición de salida del país y la retirada del pasaporte por "riesgo de fuga".

En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, la organización pide --en representación de las diversas acusaciones populares de la causa-- la apertura del juicio oral contra la esposa de Pedro Sánchez por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

Hazte Oír también pide 22 años y medio de prisión para la asesora de Gómez en Moncloa, Cristina Álvarez, y seis años para el empresario Juan Carlos Barrabés, los tres investigados en la causa.

Y considera que existe "un evidente y fundado riesgo de fuga por parte de los tres", por lo que interesa que como medidas cautelares se les imponga la prohibición de salida del territorio nacional sin previa autorización judicial, la retirada del pasaporte y la obligación de firmar cada quince días en sede judicial.

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