El ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu. - Alberto Paredes - Europa Press

BARCELONA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y candidato del PSC por Barcelona a las elecciones generales, Jordi Hereu, ha celebrado que el expresidente de la Generalitat y presidente de Junts, Carles Puigdemont, pueda regresar a Catalunya tras aplicársele la Ley de Amnistía, pero ha afirmado que no se trata de una derrota de España, sino de una "victoria de todos".

"Nosotros no le hemos pedido a nadie que deje de ser independentista. Si dentro de pocos días libremente puede pasear por Catalunya, defender sus ideas, y ahora ya no será necesario que dé mítines por plasma, pues para mí es una victoria de todos", ha afirmado en una entrevista este miércoles en 'La2Cat' y Ràdio 4 recogida por Europa Press.

Hereu le ha deseado lo mejor en lo personal, y ha afirmado que será positivo para él encontrar la nueva realidad de Catalunya a su regreso: "Espero que se adapte", ha dicho, porque cree que hay muchas cosas que han cambiado y que lo deberá constatar.

"Prefiero una Catalunya que hable de vivienda, de Rodalies, de infraestructuras, de cómo hacemos crecer el estado del bienestar, que no volver a una época en la que solo hablábamos de cuatro cosas de esencia y se abandonó toda la agenda de las cosas de los catalanes", ha sostenido.

Y ha augurado que un Gobierno del PP y de Vox llevaría a que Catalunya regresara a una deriva que, para él, no es nada productiva: "El nacionalismo español centralizador, junto a gente que tiene ganas de irse de España, esto se retroalimenta siempre".

LA DERECHA HA "DIMITIDO DE SUS CONVICCIONES"

Hereu ha alertado de que el 29N es una elección entre dos modelos opuestos de ver a España, y ha sostenido que hay sectores del PP que cuestionan algunos preceptos de la Constitución, especialmente los referentes a las políticas sociales y al modelo territorial.

"Hablar de estado social y democrático de derecho, esto, la nueva derecha no lo acepta en modo alguno. No solo Vox, muchos sectores del PP no lo aceptan. Les molesta poderosamente que digamos regiones y nacionalidades, que es una forma de decir nación de naciones", ha expresado.

Y ha lamentado que la derecha tradicional en España haya "dimitido de sus convicciones" y de defender el humanismo social europeo y haya adoptado el lenguaje y las estrategias de la extrema derecha.

FELIPE GONZÁLEZ "FORMA PARTE DEL PASADO"

Preguntado por si el expresidente del Gobierno Felipe González le ha decepcionado, ha respondido que le duele que no sea capaz de entender que la vida continúa, y ha dicho que "forma parte del pasado".

"Que todos sus ministros estén con el proyecto, que todos los ministros del gobierno Zapatero... existe una enorme mayoría. Él sabrá por qué ha abandonado lo que era su familia política", ha afirmado.