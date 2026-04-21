Hidalgo niega haber dado 500.000 euros a Ábalos o Koldo por el "préstamo" para Air Europa en pandemia

1080234.1.260.149.20260421170306 El exCEO de Air Europa Javier Hidalgo, a su llegada al Tribunal Supremo, a 21 de abril de 2026, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID, 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

El exCEO de Air Europa Javier Hidalgo ha negado este martes en el Tribunal Supremo que diera 500.000 euros al exministro de Transportes José Luis Ábalos o al exasesor Koldo García por el "préstamo" concedido por el Gobierno a la aerolínea en la pandemia.

Como testigo en el juicio contra Ábalos, Koldo y el empresario, Hidalgo ha explicado que Aldama ejerció como "canal de comunicación" con diferentes ministerios en las gestiones, a la par que ha reconocido que fue suya la decisión de contratarlo y ha dicho que formaba parte del equipo, "muy amplio", que participó en la consecución del "préstamo".

"Participaba en la parte institucional y lo único que hacía era ser un canal de comunicación con los diferentes ministerios, no solamente con el Ministerio de Transportes", ha precisado el ex consejero delegado.

Hidalgo ha subrayado que el préstamo, que devolvieron con "millones de intereses", tuvo "muchísima importancia" porque al comienzo de la crisis sanitaria Globalia --grupo matriz de Air Europa-- "solamente recibió 140 millones de euros".

"Y la pandemia se extendió, cuando muchos competidores, ya a los 20 días de iniciarse la pandemia, habían recibido 1.000 millones", ha contrapuesto, para añadir que para Globalia, con 18.000 empleados y con una facturación de 5.000 millones, "la sangría de caja era muy importante".

CONDICIONES "SIBILINAS"

El exCEO de Air Europa ha criticado que el préstamo "fue todo impuesto por SEPI con unas condiciones realmente sibilinas". "Yo desconozco ningún préstamo que se haya dado en España donde se destituya al consejero delegado, en este caso a mí", ha abundado.

"Ningún préstamo se ha dado con esas condiciones. Y además, estrangulando a la compañía Globalia, tuvimos que vender dos hoteles. Y encima, interviniendo prácticamente a la compañía", ha insistido.

Además, ha afirmado que no tiene constancia de que se publicara una nota de prensa por parte del Ministerio de Transportes sobre el préstamo y que "nunca se pidió" la misma.

Y ha agregado que "lo único que pedía" Air Europa "era un documento oficial por parte de SEPI", que se fechó el 9 de septiembre, "en español y en inglés" para poderlo "enseñar a los acreedores, que la mayoría eran extranjeros".