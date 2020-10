Igea cree que es el Gobierno central el que debe responder al TSJM y reitera la necesidad de un criterio "uniforme"

VALLADOLID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha señalado que es responsabilidad del Gobierno central responder ahora al Tribunal Superior de Justicia de Madrid ante su negativa a ratificar el confinamiento y ha reiterado la necesidad de establecer un criterio jurídico "uniforme" para el conjunto del país.

Igea se ha referido a este asunto en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde ha aclarado que esta decisión en Madrid no afecta a las medidas adoptadas en Castilla y León con el confinamiento de Palencia y León, además de otros municipios más pequeños.

"Estamos tranquilos", ha señalado, tras lo que ha explicado que la Junta está pendiente de que el Tribunal Superior de Castilla y León ratifique las medidas adoptadas en León y Palencia. No obtante, ha mostrado su "máxima confianza" en la justicia que, como ha explicado, "hasta el momento" ha ratificado las acciones adoptadas en Castilla y León.

"La independencia de la justicia es una garantía", ha asegurado, tras lo que ha considerado que la sentencia del tribunal madrileño pone de manifiesto la necesidad de establecer un instrumento normativo y jurídico "nuevo y uniforme". "Desde el sentido común tenemos claro que lo mejor es tener un criterio uniforme", ha defendido.

No obstante, Igea ha asegurado que la Junta es partidaria de mantener sus medidas y ha insistido en que el Gobierno de España es el que ha adoptado las acciones que han llevado a esta resolución del tribunal, por lo tanto deberá ser quien responda.

"No estamos aquí para aprovechar cada error del Gobierno para darle una patada en la espinilla, no lo hemos hecho, no lo hacemos y no lo haremos", ha aseverado.

En cuanto a la posibilidad de que se incremente la afluencia de madrileños a Castilla y León ante la eliminación de restricciones y la celebración del puente de El Pilar Igea ha hecho un llamamiento a reducir la movilidad, extremar las medidas de higiene y de aislamiento.