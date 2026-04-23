Illa destaca la lengua y cultura catalana: "Cada nuevo catalanohablante es una nueva esperanza, es el éxito colectivo"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante la declaración institucional por la Diada de Sant Jordi - GENERALITAT

Dice por Sant Jordi que en Cataluña les guía la "máxima moral" de que todas las personas que viven y trabajan allí tengan la misma dignidad BARCELONA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha expresado este jueves durante la Diada de Sant Jordi que, con ella, Cataluña muestra al mundo entero un ejemplo "tan necesario hoy" de fraternidad y de humanidad y tras recordar que está invirtiendo en promcionar la lengua con 150.000 plazas para aprender catalán ha exclamado: "Cada nuevo catalanohablante es una nueva esperanza, es el éxito colectivo de un país".

Illa ha destacado que Cataluña ha recuperado "la capacidad" y la presencia para liderar en Europa y el mundo y que los termómetros económicos y morales demuestran que el futuro en Cataluña es bueno, ha dicho en una declaración institucional por la Diada, donde ha asegurado que la admiración del mundo por la celebración se basa en que todas las personas son bienvenidas y partícipes.

"Desgraciadamente, el mundo se ha adentrado en una nueva espiral de guerra con consecuencias para la mayoría de países. Me siento plenamente orgulloso, sintámonos todos juntos orgullosos de la altura moral que hemos demostrado. En Cataluña tenemos claro que los números más importantes no son los del precio del petróleo, sino el de las vidas que se están perdiendo. Los catalanes y catalanas no somos ajenos a ese dolor", ha dicho.

Illa ha puesto en valor el proceso de regularización de migrantes y las políticas en vivienda del Govern como ejemplo de una Cataluña abierta y próspera.

"En Cataluña nos guía una máxima moral irrenunciable: todas las personas que viven y trabajan en nuestro país merecen la misma dignidad, los mismos derechos y oportunidades, los mismos deberes y responsabilidades", ha dicho.

REGULARIZACIÓN Y VIVIENDA

Sobre la regularización extraordinaria de migrantes, el presidente catalán ha manifestado que esta es memoria y futuro, y ha asegurado que el Govern, "como la inmensa mayoría social del país", está plenamente comprometido para que este proceso se lleve a cabo de la forma más ordenada y en beneficio de todos.

"Estos días hemos iniciado el proceso de regularización de personas inmigrantes. Hablamos de vecinos y vecinas de nuestros barrios, padres y madres en las escuelas, trabajadores y trabajadoras que ya se encuentran en Cataluña. Queremos que puedan contribuir a la prosperidad del país con plenitud. Es decir, con derechos y con deberes", ha precisado.

Respecto a la vivienda, ha apuntado que Cataluña está desplegando la política de vivienda "más ambiciosa que ninguna otra comunidad autónoma", que se está construyendo más vivienda pública que nadie en España y que se está consiguiendo contener la subida de los precios.

CATALÁN

Ha atribuido Sant Jordi a la "expresión alegre de todo un país" de vínculos humanos, que considera que empiezan por la cultura y la lengua, y ha remarcado que la Generalitat está invirtiendo en la promoción y el fomento de la lengua con las 150.000 plazas para aprender el catalán.

"Cada nuevo catalanohablante es una nueva esperanza, es el éxito colectivo de un país", ha exclamado.

FUTURO

Pese a la buena situación que describe donde Cataluña se encuentra, ha expresado que se tiene por delante un camino de mejora, y lo ha ejemplificado en infraestructuras, en prevención de incendios, en las aulas y las granjas, en los barrios y en los centros de atención primaria, en los hogares de las familias y en las empresas.

"Con un liderazgo claro y abierto: por acordar la mejor financiación de la historia de Cataluña y por ser el territorio más innovador en ciencia y salud. Con una actitud realista y estratégica para que Cataluña cuente con un proyecto de país sólido para los próximos diez años", ha apuntado.

Ha deseado una buena Diada a todos los catalanes y catalanas "con unidad y alegría" y ha zanjado el discurso instando a recordar a todas aquellas personas que más lo necesitan.