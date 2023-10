Illa sobre la exigencia de un mediador: "Tenemos que ver, es bueno que haya elementos que ayuden a generar confianza"

Defiende una mesa de diálogo entre la Generalitat y el Gobierno central porque ha dado sus frutos



MADRID, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, se ha mostrado partidario de que haya "elementos que ayuden a generar confianza" al ser preguntado sobre la exigencia de Junts, de incluir un mediador en las negociaciones entre Cataluña y el Gobierno. Además se ha posicionado a favor de recuperar la mesa de diálogo entre la Generalitat y el Ejecutivo porque a su juicio "ha dado sus frutos".

En una entrevista en Catalunya Radio, recogida por Europa Press, Illa ha señalado que la mesa de dialogo ha funcionado, ha dado sus frutos y ha sido un acuerdo positivo, ha indicado al ser cuestionado sobre la posibilidad de volver a reunir una mesa similar como ha exigido la dirigente de ERC huida, Marta Rovira.

Posteriormente, al ser preguntado expresamente sobre la posibilidad de designar un mediador, una exigencia de Junts para apoyar la investidura del candidato del PSOE, Pedro Sánchez, Illa ha respondido: "Vamos a ver cómo. De una forma que sí que sirva para generar confianza. Es importante generar confianza entre interlocutores", ha señalado.

A continuación, al ser cuestionado de nuevo sobre si ve negativa la figura de un mediador, ha respondido: "Sobre eso, en fin, tenemos que ver. Yo digo que es bueno que haya esos elementos que ayuden a generar confianzas", ha reiterado.

En la misma línea ha defendido que en el ámbito parlamentario han tenido conversaciones con distintos grupos. "Es importante generar confianza, constatar que hay proyectos políticos diferentes, no pasa nada, es normal, esto no es Corea del Norte, la gente puede pensar de manera diferente", ha apuntado, antes de señalar que hay un marco de convivencia que tienen que respetar.

Respecto a la mesa de diálogo, ha señalado que habrá quien reproche que tendría que haber ido más allá, pero a su juicio ha funcionado y ha supuesto un acuerdo "positivo".

SOBRE AMNISTÍA: "NO PASARÁN COSAS QUE EL PSC NO VEA"

Illa también ha advertido de que en Cataluña aún hay que abrir un "diálogo entre catalanes", tal y como también se pactó en el último acuerdo de investidura del ahora presidente en funciones y candidato socialista a la reelección, Pedro Sánchez.

Además, ha valorado positivamente la reunión que mantuvo este miércoles en Ferraz con Sánchez, de la que sale "contento y esperanzado". "Intentaremos ayudar a que las cosas vayan bien, es nuestro propósito", ha dicho el líder del PSC, cuyo partido ganó las elecciones generales en Cataluña con 19 diputados.

Illa ha rechazado pronunciarse sobre si cree que la amnistía es o no constitucional, y ha defendido continuar con políticas que, como los indultos, que han dado "buenos resultados" en Cataluña, dentro de la Constitución y con coherencia, en sus palabras.

"No debo decir más si quiero contribuir a que las cosas vayan bien", ha añadido Illa. Sin embargo, ha advertido de que "no pasarán cosas que el PSC no vea" y ha pedido discreción en las negociaciones.