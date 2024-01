Illa (PSC) reafirma su voluntad de pactar los Presupuestos de 2024 pero "sin cambiar cromos"

Reafirma su voluntad de pactar los Presupuestos de 2024 en Cataluña pero "sin cambiar cromos"



TARRAGONA, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer secretario del PSC, Salvador Illa, ha afirmado que no tiene ningún inconveniente en que "la derecha española y la derecha catalana" hablen, aunque les ha acusado de hacerlo por intereses partidistas.

Illa ha hecho estas declaraciones este jueves al ser cuestionado por la reunión entre PP y Junts tras las elecciones generales para negociar la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Les ha reprochado estar "pensando en el poder, en repartirse el poder y en hablar de sus cosas, de sus intereses de partido" y de no velar por la convivencia y la concordia, algo que según él sí hace el PSC cuando se reúne con otros partidos, y lo ha ejemplificado con la negociación de investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Por otro lado, Illa ha definido como "una improvisación más" la enmienda a la totalidad que el PP anunció el miércoles que presentará a la ley de amnistía, añadiendo que cada vez se hace más difícil distinguir al PP y a Vox.

PRESUPUESTOS

Por otro lado ha reafirmado su voluntad de pactar los Presupuestos de la Generalitat pero "sin cambiar cromos" y basando la negociación en el peso parlamentario que tienen en la Cámara catalana, recordando que cuentan con 33 diputados, los mismos que ERC.

"No va a haber un cambio de cromos en la negociación presupuestaria de Cataluña. Tenemos toda la voluntad de que Cataluña no esté bloqueada por su propio gobierno ni pague el precio de la debilidad del Govern de Aragonès, pero no vamos a jugar al cambio de cromos", ha declarado en Gandesa (Tarragona) después de visitar municipios de les Terres de l'Ebre.

También ha condicionado el apoyo de su partido a las cuentas catalanas al cumplimiento de los proyectos acordados en las de 2023, y ha exigido "el cumplimiento de la palabra del presidente de la Generalitat", Pere Aragonès.

"¿Qué valor tiene la palabra del presidente de la Generalitat? ¿Qué valor tiene su firma? Porque, si no tiene ninguno, ¿qué sentido tiene llegar a acuerdos que luego no se cumplen, sin dar ningún tipo de explicación? Esto es lo que está en juego", ha avisado.

El primer secretario del PSC ha asegurado que su partido ha "demostrado en los últimos años" ser el principal grupo que está intentando construir una alternativa en Cataluña con generosidad pero sin ingenuidad, ha dicho.