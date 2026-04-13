"Indignación" en Moncloa por el auto de Peinado contra Begoña Gómez en pleno viaje oficial a China

El Gobierno reprocha que "no es casual" que el juez suela comunicar sus decisiones mientras Sánchez está en el extranjero

PEKÍN, 13 (Del enviado especial de EUROPA PRESS, Daniel Blanco)

El Gobierno ha recibido con "indignación" la decisión del juez Juan Carlos Peinado de procesar a Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por varios delitos de corrupción y también por hacer coincidir este anuncio en pleno viaje oficial del jefe del Ejecutivo y su mujer en China.

Fuentes de Moncloa trasladan el malestar que existe en el Gobierno por el auto y por "algunas expresiones contenidas en el mismo", en el que se detalla la decisión del juez instructor de que Gómez sea juzgada por malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida.

En el Gobierno ha generado enfado que Peinado se refiera a este caso como "conductas que provienen de palacios presidenciales" y que "parecen más propias de regímenes absolutistas por suerte ya olvidados", según indica en su dictamen, en el que además compara los hechos investigados con el comportamiento durante el reinado de Fernando VII, en el siglo XIX.

El presidente del Gobierno ha expresado en varias ocasiones su discrepancia con la investigación que lleva a cabo Peinado y suele repetir que quedará en nada y el tiempo pondrá las cosas en su sitio, pero además, en el Ejecutivo reprochan al juez que haga coincidir la publicación de sus decisiones con viajes oficiales del Presidente al extranjero. "Un hecho que no es casual", afirman.

Gómez se encuentra desde el sábado en Pekín, donde viajó invitada por las autoridades chinas por el carácter oficial que han dado a este viaje, un rango más elevado que el de las tres visitas anteriores. Durante el fin de semana, Sánchez y Gómez han visitado varios lugares turísticos de la capital china, el Palacio de Verano y la Torre del Tambor. Este lunes Gómez ha acompañado al presidente durante toda su agenda oficial, primero en la Universidad de Tsinghua y después en la Academia China de Ciencias y en la sede de la compañía tecnológica Xiaomi.

PRECEDENTES EN NUEVA YORK, LA INDIA Y LA CUMBRE OTAN

Hay varios precedentes de decisiones clave de Peinado que han coincidido en el tiempo con viajes internacionales de Sánchez, en los que suele ofrecer una rueda de prensa a los medios de comunicación, lo que le obliga a exponerse a una pregunta casi segura sobre este asunto.

En octubre de 2024 durante una visita oficial a La India el juez comunicó su decisión de ampliar la investigación e incluir el delito de apropiación indebida por el software de la Universidad Complutense.

Durante la cumbre de la OTAN de La Haya (Países Bajos) de junio de 2025 Peinado pidió al Tribunal Supremo que imputase al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por malversación y falso testimonio pero la causa no prosperó.

Meses después, en septiembre del año pasado, mientras Sánchez estaba en Nueva York para participar en la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas, decidió que Gómez fuera juzgada por un jurado popular.