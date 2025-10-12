La Infanta Sofía se estrena en la recepción del 12 de octubre arropada por la Reina y la Princesa Leonor

Los Reyes Felipe y Letizia, La Princesa Leonor y la Infanta Sofía y el escritor Álvaro Pombo durante la recepción con motivo del día de la Fiesta Nacional, en el Palacio Real - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Infanta Sofía ha asistido por primera vez a la recepción con la que los Reyes celebran todos los años en el Palacio Real la Fiesta Nacional y en la que se dan cita, además de las más altas instancias del Estado, representantes del mundo empresarial, cultural y social.

Así las cosas, por primera vez han sido los cuatro miembros de la Familia Real los que se han encargado de saludar, uno a uno, a los alrededor de un millar de invitados en el tradicional besamanos.

Por el Salón del Trono han desfilado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y todos sus ministros, salvo las ministras de Sanidad e Infancia, Mónica García y Sira Rego, en viaje oficial fuera de España, y los titulares de Igualdad y de Agenda 2030, Ana Redondo y Pablo Bustinduy.

También han acudido el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, y la presidenta del Tribunal Supremo y el Consejo General del Poder Judicial, Isabel Perelló, pero no así el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Entre los asistentes este año, han estado los alcaldes de varias de las localidades afectadas por la dana que arrasó la Comunidad Valenciana el 29 de octubre pasado, así como otras personalidades y representantes de organizaciones con los que los miembros de la Familia Real han tenido contacto durante el año.

Igualmente, y como es costumbre, también ha asistido buena parte del cuerpo diplomático acreditado en Madrid, empezando por la embajadora de Marruecos, Karima Benyaich, la primera en saludar a los Reyes y sus hijas, con una reverencia.

En un momento en que la mirada está puesta a las perspectivas de paz en Oriente Próximo, también han acudido al Palacio Real el embajador de Palestina, Husni Abdel Wahed, y la encargada de negocios de Israel, Dana Erlich, máxima representante de su país dado que Benjamin Netanyahu retiró a la anterior embajadora en mayo de 2024 debido al reconocimiento del Estado palestino.

MUESTRAS DE CARIÑO

Don Felipe y Doña Letizia, acompañados de sus hijas, han tenido especiales muestras de cariño en sus saludos hacia Miguel Herrero de Miñón, uno de los pocos 'padres' de la Constitución aún vivos, así como hacia el escritor Álvaro Pombo, ganador del Cervantes en 2024, y que, debido a su frágil estado de salud, ha acudido en silla de ruedas.

Tras el besamanos, que se ha realizado en cuatro tandas con unas breves interrupciones para que los Reyes, la Princesa Leonor y la Infanta Sofía pudieran descansar, ha tenido lugar un cóctel, en el que las hijas de Felipe VI y Letizia han acaparado buena parte de la atención.

Así, una vez en la sala, Don Felipe se ha separado del resto de su familia y ha ido recorriendo la estancia y saludando a los distintos invitados, mientras que a su vez, la Reina Letizia ha hecho lo propio con sus hijas, sin separarse en ningún momento de ellas.

Para la Infanta Sofía esta era la primera vez y tanto su madre como su hermana la han estado arropando en todo momento, en particular la Princesa Leonor, para la que este era su tercer año. Han sido numerosos los invitados que se han interesado por conversar brevemente con las dos hijas de los Reyes y hacerse fotos con ellas.

En general, el principal interés era por saber cómo está afrontando la Princesa de Asturias su último año de formación militar en la Academia General del Aire, en San Javier (Murcia) y cómo está siendo la experiencia universitaria de la Infanta Sofía en Lisboa, donde está iniciando sus estudios en el Forward College.