Archivo - Imagen de un coche patrulla de la Policía Nacional. - POLICÍA NACIONAL - Archivo

CEUTA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han interceptado a dos inmigrantes que trataban de abandonar Ceuta de manera clandestina ocultándose en los bajos del autobús de la UD Almería, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

La intervención se ha producido durante la noche del lunes, coincidiendo con la celebración del encuentro que ha enfrentado al conjunto almeriense con la AD Ceuta FC en el estadio Alfonso Murube.

El conductor del autocar ha alertado a los agentes tras sospechar que varias personas podían encontrarse escondidas en los bajos del vehículo. Una vez en el lugar, los policías han comprobado que efectivamente había dos personas ocultas, a las que han requerido para que salieran del compartimento.

Ambos han sido interceptados y trasladados posteriormente a dependencias policiales.

Los dos inmigrantes habrían intentado aprovechar la presencia del equipo en la ciudad para introducirse en el autobús y viajar de forma irregular hasta la Península.