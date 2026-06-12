Interior concede la Gran Cruz de la Orden del Mérito a la Seguridad a la exvicepresidenta Carmen Calvo

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, interviene durante la conferencia inaugural de los actos conmemorativos de los cinco siglos de historia de la institución, en su sede central de la calle Mayor, a 27 de mayo de 2026, en Madrid (España). L - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha otorgado la Gran Cruz de la Orden del Mérito a la Seguridad a la presidenta del Consejo de Estado y exvicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, según ha publicado este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La concesión del galardón, propuesta por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y previa deliberación del Consejo de Ministros del pasado 9 de junio, se justifica "en atención a los méritos y circunstancias que concurren en Carmen Calvo".

Interior creó en 2025 la Orden del Mérito a la Seguridad del Ministerio como distinción destinada "a recompensar las actividades o acciones realizadas por personas físicas o jurídicas en aras de la seguridad pública".

El reconocimiento, que no conlleva prestación económica alguna, podrá concederse a personas físicas en la modalidad de cruz (gran cruz, cruz de oro y cruz de plata) y a personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica en la modalidad de placa.

En su primera edición, el Ministerio del Interior concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito a la Seguridad, a título póstumo, al exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, que en su etapa al frente de ese departamento entre 2006 y 2011, según destacó el Ejecutivo, "lideró importantes avances en la lucha contra el terrorismo y la violencia de género, así como una sustancial mejora de la seguridad vial".