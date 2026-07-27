Interior convocará este miércoles a las CCAA para abordar la emergencia nacional por los incendios forestales

Las comunidades del PP reclamarán "mayor coordinación" y "más recursos" al Gobierno

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El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece declaraciones tras el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, a 27 de julio de 2026, en
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ofrece declaraciones tras el Comité Estatal de Coordinación y Dirección del Plan Estatal de Emergencias (CECOD), en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) de Navalcarnero, a 27 de julio de 2026, en - Matias Chiofalo - Europa Press
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Actualizado: lunes, 27 julio 2026 14:46
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MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior convocará este miércoles a las comunidades autónomas para abordar la situación de emergencia nacional provocada por los incendios forestales que afectan a distintos puntos del país.

Así lo ha avanzado este lunes la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en una rueda de prensa donde ha precisado que esta reunión "no es nueva" y que "ya estaba prevista".

En este contexto, Gamarra ha señalado que las comunidades autónomas 'populares' acudirán al encuentro con la intención de reclamar al Ejecutivo "mayor coordinación" y "más recursos" para hacer frente a la ola de incendios, aunque ha recalcado que lo harán "desde la lealtad" institucional y con la voluntad de "arrimar el hombro".

"Hay que superar esta emergencia nacional. Va a ser un verano difícil", ha advertido Gamarra, que ha insistido en la necesidad de reforzar la cooperación entre administraciones para afrontar los incendios forestales.

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