Interior despliega otros 45 antidisturbios de la Policía Nacional en Ceuta

Niños y niñas esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que les registren, a 7 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior desplegará este viernes una nueva Unidad de Intervención Policial (UIP), integrada por 45 agentes, para reforzar la presencia de la Policía Nacional en Ceuta, donde mantiene un amplio dispositivo de seguridad ante la crisis migratoria.

Según ha informado el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska, este nuevo contingente se suma a los refuerzos enviados desde el pasado 30 de julio, cuando se incorporaron tres equipos de la UIP procedentes de Sevilla. Posteriormente se añadieron efectivos de la UIP Central y de la UIP de Málaga, hasta completar una dotación de 225 agentes dedicados a labores de seguridad ciudadana en la ciudad autónoma.

Asimismo, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras desplazó un equipo de seis especialistas para apoyar las labores de reseña y documentación, mientras que la Comisaría General de Información envió otros seis agentes.

Además, Interior ha activado un mecanismo de servicios extraordinarios, con retribuciones económicas complementarias, que permite a los miembros de la UIP y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) con sede en Ceuta ampliar de forma voluntaria su jornada de trabajo, lo que, según el Ministerio, "ha posibilitado una mayor presencia de agentes en las calles de la ciudad autónoma".

LA GUARDIA CIVIL MANTIENE SU DISPOSITIVO

Por su parte, la Guardia Civil mantiene los distintos refuerzos desplegados desde el pasado 30 de julio. En concreto, la Agrupación de Reserva y Seguridad (ARS), encargada de la vigilancia fronteriza, se ha reforzado con tres pelotones, integrados por un total de 60 agentes.

Asimismo, la Unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta cuenta con el apoyo de 160 guardias civiles procedentes de distintas unidades de Andalucía y con la colaboración de 2.000 miembros de las Fuerzas Armadas destinados en la ciudad autónoma.

El dispositivo también incluye dos grupos de buceadores del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de Andalucía, integrados por ocho efectivos, que se sumaron a la unidad con base en Ceuta.

En el ámbito marítimo, al Servicio Marítimo de Ceuta, que dispone de dos embarcaciones medias y cuatro lanchas tipo zodiac, se incorporó el pasado 31 de julio el buque 'Duque de Ahumada', con una dotación de 12 guardias civiles. Además, incorporaron cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones.

Por último, el Servicio Aéreo de la Guardia Civil mantiene desplegado un helicóptero en Ceuta y este fin de semana incorporará un grupo de drones para reforzar las labores de vigilancia.