Interior destina 237.300 euros a subvenciones para asociaciones profesionales de la Guardia Civil

Archivo - Decenas de guardias civiles formando durante el funeral de uno de los guardias civiles fallecidos en Barbate tras ser embestidos por una narcolancha, en la Catedral de Pamplona, a 11 de febrero de 2024, en Pamplona, Navarra (España). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

MADRID 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha convocado este jueves una nueva línea de subvenciones dirigida a las asociaciones profesionales de la Guardia Civil para reforzar el funcionamiento interno, la formación y la representación de estas organizaciones, con una dotación máxima de 237.300 euros.

Según ha publicado la cartera liderada por Fernando Grande-Marlaska en el Boletín Oficial del Estado (BOE), podrán optar a esta ayuda aquellas asociaciones inscritas en el registro oficial que acrediten un nivel mínimo de implantación entre los miembros del cuerpo y especifica que los requisitos varían según la escala profesional representada, incluyendo oficiales, suboficiales y cabos y guardias.

En este sentido, las asociaciones deberán tener al menos 847 guardias civiles de cualquier escala; 141 oficiales de la escala de oficiales regulada en la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil; 63 oficiales que en la fecha de contabilización no pertenezcan a la escala referida anteriormente; 379 suboficiales de la escala de suboficiales; o 2.190 efectivos de la escala de cabos y guardias

Los 237.300 se repartirán entre todas solicitudes y están divididos en una parte de 142.380 euros destinados a sufragar gastos de organización y funcionamiento de las asociaciones, y otras dos partidas de 47.460 euros, de las cuales una se destina a impulsar actividades de interés profesional y asociativo, mientras que otra se repartirá en función de la representatividad de cada organización en el Consejo de la Guardia Civil.

FOMENTAR EL DINAMISMO DE LAS ASOCIACIONES

El fin de estas ayudas es "fomentar el dinamismo" de las asociaciones y promover actividades formativas y estudios relacionados con cuestiones de interés para la institución, así como la financiación de las publicaciones y proyectos vinculados a la vida asociativa de los agentes.

Las solicitudes deberán presentarse el día posterior a la publicación del BOE, es decir, este viernes de forma telemática a través de la sede electrónica de la Dirección General de la Guardia Civil en un plazo de diez días hábiles desde la publicación de la convocatoria.