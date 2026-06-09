Interior explica que puso contravigilancia a Leire Díez durante dos meses y que rechazó la escolta

Archivo - El empresario Víctor de Aldama y la exmilitante socialista Leire Díez, durante una rueda de prensa en el Hotel Novotel, el 4 de junio de 2025 - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha defendido este martes la decisión que adoptó en junio de 2025 de poner contravigilancia a la exmilitante del PSOE Leire Díez, una protección policial que mantuvo durante dos meses tras el enfrentamiento entre la llamada 'fontanera del PSOE' y el empresario Víctor de Aldama en una rueda de prensa.

El Ministerio ha realizado esta aclaración tras negar este martes en el Senado el titular de la cartera, Fernando Grande-Marlaska, que Interior hubiera puesto escolta a Leire Díez, como le había acusado el PP en la sesión de control.

La decisión se adoptó el 5 de junio de 2025, tras una rueda de prensa en la que se produjo un enfrentamiento entre Leire Díez y el empresario Víctor de Aldama, que derivó en la interposición de una denuncia por amenazas y la solicitud de protección por parte de la exmilitante del PSOE, según ha informado el Ministerio del Interior.

Según Interior, la decisión de poner escolta fue rechazada y se decidió que Leire Díez contara con contravigilancia policial, siguiendo el protocolo establecido para servicios de seguridad y protección a personas regulado en la instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Esto implicó que se realizara la correspondiente valoración policial, que en el caso de Leire Díez dio el resultado de "riesgo bajo y vulnerabilidad media".

Por esa razón, se rechazó poner escolta, "aunque se estableció un servicio de contravigilancia mientras la solicitante permaneciese en Madrid, servicio que se levantó el 7 de agosto siguiente sin que se detectase nada relevante", según Interior.

En noviembre de 2025, Leire Díez volvió a denunciar llamadas sospechosas y de nuevo solicitó un servicio de contravigilancia. En este caso, la valoración policial de riesgo resultó "muy bajo", por lo que no se adoptó medida alguna.

Interior ha precisado que en ambos casos se hizo la correspondiente valoración policial del nivel de riesgo que afectaba a la solicitante de protección policial, "y en ambos casos se actuó siguiendo el mismo protocolo y las mismas pautas que se aplican ante solicitudes similares", según la Instrucción 3/2025 de la Secretaría de Estado de Seguridad.