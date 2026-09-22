Interior inicia los trámites para prolongar el espigón de El Tarajal y sustituir la barrera flotante mediante boyas

Archivo - Barrera flotante de contención instalada el 2 de agosto en el espigón de El Tarajal, en Ceuta - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio del Interior ha informado este martes de que ha iniciado los trámites para acometer la prolongación del espigón de El Tarajal en la frontera de Ceuta y sustituir la barrera flotante provisional mediante boyas que instaló tras la crisis por la entrada masiva de más de 72.000 personas a finales de julio.

Previamente al anuncio de Interior, el portavoz del Gobierno de Ceuta, Alejandro Ramírez, había denunciado que el sistema de boyas destinado a paliar las posibles entradas a nado a Ceuta había quedado parcialmente sumergido en el mar.

Se trata de una incidencia que se repite con frecuencia desde su instalación y que, este martes, volvía a ser visible a tan solo un día de la convocatoria de entrada masiva difundida a través de redes sociales para este miércoles, 23 de septiembre, coincidiendo con las elecciones en Marruecos.

Según ha informado el Ministerio del Interior, la intervención permitirá instalar un sistema de balizamiento permanente que sustituirá a la barrera flotante que se instaló, con carácter provisional, en ese espacio fronterizo.

"La intervención servirá para reforzar la condición fronteriza con Marruecos de esta construcción", ha continuado Interior, que ha explicado que para poder acometer la obra solicitará el correspondiente informe favorable a la Ciudad Autónoma de Ceuta, así como a otros organismos estatales que deben dar su visto bueno a la iniciativa.

PILOTES Y CERRAMIENTO CON MALLA 'ANTITREPA'

La obra del espigón de El Tarajal se realizará en dos fases, según la previsión de Interior. La primera consistirá en la prolongación mar adentro de 15 metros lineales dividida en tres tramos modulados cimentados mediante pilotes y un cerramiento superior de malla 'antitrepa' con peines curvos invertidos.

En una segunda fase, la actuación permitirá prolongar mar adentro el espigón en 100 metros lineales mediante un dique vertical. Esta actuación, en sus dos fases, tendrá un coste estimado de siete millones de euros.

Por otra parte, también contempla la instalación de un sistema de balizamiento flotante para desplegar una red de contención de alta resistencia suspendida hasta el fondo marino para impedir el paso sumergido, con un coste estimado de dos millones de euros.

Este balizamiento permanente sustituirá a la barrera flotante que, con carácter provisional, se instaló el pasado el pasado mes de agosto, tras la entrada masiva a la ciudad autónoma que el Gobierno relacionó con llamamientos en redes sociales tras la sentencia del Tribunal Supremo que impedía el retorno de los migrantes que accedieran a nado.