Interior revisará el protocolo de seguridad del juez Llarena tras el nuevo ataque independentista contra su casa

El Ministerio del Interior ha instado a una revisión del protocolo de seguridad del juez instructor del 'procés' independentista, Pablo Llarena, tras sufrir un nuevo ataque por parte de Arran en su casa en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), han informado a Europa Press fuentes de dicho departamento. La acción, en la que de momento no hay detenidos, está siendo investigada por los Mossos d' Esquadra.

Según las citadas fuentes, el dispositivo de seguridad sobre el juez del Supremo no ha fallado a pesar del ataque sufrido en su casa. No obstante, subrayan que el riesgo cero no existe y que los protocolos se revisan de forma periódica, que es lo que se hará en este caso concreto. De momento, la investigación no ha permitido realizar ninguna detención.

Según han informado los Mossos d'Esquadra, se ha abierto una investigación para identificar a los responsables de la acción con pintura amarilla contra la casa del magistrado del Tribunal Supremo que instruyó la causa contra los políticos catalanes que lideraron el proceso independentista. La policía catalana está pendiente de recibir la denuncia.

En un vídeo compartido en su cuenta de Twitter, Arran señala que han realizado la acción ocho meses después de señalar la casa del magistrado en Das (Girona) y que, "por petición popular y con una resolución de la instrucción judicial que prevé sentencias desmesuradas", lo han vuelto a señalar como símbolo del régimen del 78.

En el vídeo, la organización juvenil revela la dirección de Llarena y muestra como dos encapuchados lanzan pintura amarilla a las puertas del domicilio en Sant Cugat.

La portavoz de Arran, Núria Martí, ha explicado en declaraciones a los medios en la Ciutat de la Justicia que han realizado la acción contra Llarena porque "la juventud se tiene que dotar de las herramientas que tenga a su alcance para atacar un sistema judicial heredero del franquismo".

Ha considerado que Llarena es uno de los principales símbolos de la Justicia y ha afirmado que atacarán "las veces que haga falta la justicia española y sus herramientas represivas".