Intervenidas cinco toneladas de cocaína y tres detenidos en un portacontenedores frente a las Azores - POLICÍA NACIONAL

MADRID 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la National Crime Agency (NCA) del Reino Unido y la Policía Judiciaria de Portugal, han intervenido cerca de cinco toneladas de cocaína ocultas en un portacontenedores y han detenido a tres personas tras interceptar el buque cerca del archipiélago de las Azores, en la mayor incautación realizada en una embarcación mediante el método de los denominados 'micos' o 'trepadores'.

La investigación conjunta de los agentes permitió descubrir que una organización criminal de origen colombiano había seleccionado el mercante para introducir el cargamento de cocaína con destino a Europa.

Para ello, los criminales utilizaban el denominado método de los 'micos' o 'trepadores', por el que varios de sus integrantes accedían clandestinamente al portacontenedores en alta mar mediante escalas artesanales para ocultar la droga en contenedores previamente seleccionados.

Posteriormente, otros miembros de la red recuperaban la mercancía mediante el sistema conocido como 'drop off', extrayéndola de los contenedores durante la navegación y trasladándola a embarcaciones rápidas para introducir el cargamento en territorio europeo.

Las pesquisas permitieron determinar que la organización había previsto la participación de dos embarcaciones tipo 'go fast' que partirían desde España para recoger la droga en alta mar y trasladarla posteriormente a través del río Guadalquivir.

ABORDADO A 600 MILLAS DE LAS AZORES

El análisis de inteligencia realizado por investigadores de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) Central permitió identificar el portacontenedores y localizar los contenedores contaminados entre los más de 20.000 que transportaba el mercante.

Con esta información, se desplegó un operativo marítimo y aéreo que culminó con el abordaje del buque, de más de 260 metros de eslora, en una intervención de "gran complejidad" por sus dimensiones y por las condiciones existentes en alta mar, según ha informado este jueves la Policía Nacional.

Tras ser conducido al puerto de Sines (Portugal), los agentes inspeccionaron la carga y localizaron 163 fardos de cocaína con un peso cercano a las cinco toneladas.

TRES DETENIDOS

La organización contaba además con un denominado 'notario' a bordo del buque, encargado de supervisar y dar fe de la operativa del tráfico de drogas, así como con un polizón de nacionalidad colombiana que viajaba en la embarcación para garantizar el éxito del sistema de extracción de la droga.

Ambos fueron detenidos junto a un miembro de la tripulación presuntamente vinculado a la red criminal. Los tres arrestados pasaron a disposición judicial como presuntos responsables de delitos de tráfico de drogas y pertenencia a organización criminal, decretándose su ingreso en prisión.