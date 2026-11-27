1138009.1.260.149.20261127135320 La candidata de Podemos, Irene Montero, interviene en el acto ‘Las políticas machistas matan: frente al fascismo, más feminismo’, en el Centro Cultural Meseta de Orcasitas, a 24 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y candidata de Podemos a las elecciones generales de este domingo, Irene Montero, ha asegurado este viernes que el "calladita" que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dirigió a la aspirante de Frente Amplio, Ada Colau, durante el debate a cuatro de anoche constituye una muestra del "machismo" que llevan sufriendo las mujeres desde hace años.

"Calladitas no estamos más guapas y, al contrario, vamos a hablar muy fuerte este 29 de noviembre", ha advertido Montero en declaraciones a los medios, donde ha señalado que en el debate se vio "una cara muy evidente de ese machismo" de derechas que dice a las mujeres que han ido "demasiado lejos" y que deben volver a estar "a las órdenes de un hombre".

La exministra de Igualdad considera que fue "torpeza enorme no darse cuenta de que a las mujeres ya nadie las calla" y ha llamado a llenar las urnas este domingo de votos "feministas, antifascistas, antirracistas, ecologistas" que permitan mantener "en alto la esperanza de conseguir un mundo mejor" para que bajen los precios, suban los salarios y "poder vivir en paz".

LA DERECHA SACÓ "SU PEOR CARA" EN EL DEBATE

En cuanto a su valoración general del debate electoral, Montero ha asegurado que se vio a un bloque de Gobierno que propone "más de lo mismo" y a una derecha que sacó "su peor cara", tanto "por querer destruirlo todo como por pretender someter a las mujeres".

La eurodiputada considera que los grandes ausentes del encuentro fueron quienes están participando en las movilizaciones sociales y en las huelgas y que reclaman bajar los precios de los alimentos, la energía y la vivienda. "A veces los debates sirven también para ver lo que no quieren que veas", ha señalado.

Respecto al balance de la campaña electoral, Montero se ha declarado "muy satisfecha" y orgullosa de la militancia de Podemos, que "levanta siempre las campañas a pulso sin pedir un euro a los bancos".

CONTRA LA RESIGNACIÓN

La candidata ha reivindicado que su formación está trasladando el mensaje que reclama mucha gente en las movilizaciones, frente a la "resignación" que, a su juicio, quieren imponer los dos grandes bloques electorales. Y insistido en que Podemos se atreverá a intervenir los mercados, subir los salarios y recuperar los derechos feministas "que se han metido en un cajón" durante los últimos años.

Preguntada por si Pedro Sánchez debería dimitir en caso de no poder conformar Gobierno tras las elecciones, Montero ha evitado pronunciarse al respecto y sostiene que, sea cual sea el resultado del domingo, "lo que le importa a la gente es contar con representantes valientes que estén dispuestos a llegar hasta el final".