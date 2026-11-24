Archivo - La secretaria general de Podemos, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación, en la Plaza del Museo Nacional Reina Sofía, a 5 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Podemos a las elecciones generales del 29N, Irene Montero, ha valorado positivamente que el Gobierno haya aprobado este martes la ampliación de permisos por nacimiento a 20 semanas y a diez días por fallecimiento de un familiar, aunque ha ironizado que "ojalá se viviese siempre en campaña".

"Ojalá vivamos siempre en campaña porque aparecen permisos retribuidos, aparecen derechos", ha expuesto en declaraciones a los medios este martes ante las nuevas medidas aprobadas en el Consejo de Ministros.

Montero ha apostillado que estas elecciones van de elegir a representantes que se comprometan a "pelear esos avances y a llegar hasta el final todos los días del año y no una vez cada cuatro años para intentar pedir el voto".

Para la también exministra de Igualdad es obvio que se trata de una "buena noticia" pero ha recalcado que Podemos demanda, por ejemplo, que el permiso por fallecimiento se amplíe "a la familia elegida", dado que a veces es la "unidad de convivencia es una amiga".