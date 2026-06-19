Isabel Perelló preside el izado solemne de bandera por el decimosegundo aniversario de la proclamación de Felipe VI

La presidenta del TS y del CGPJ, Isabel Perelló, y el Jefe de Estado Mayor de la Defensa, almirante general Teodoro Esteban López Calderón, durante el izado solemne de la Bandera con motivo del XII Aniversario de la Proclamación de Felipe VI - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha presidido este viernes el izado solemne de bandera con motivo del decimosegundo aniversario de la proclamación del Rey Felipe VI.

En el acto, que se ha celebrado en la plaza de la Villa de París frente a la sede del Tribunal Supremo, Perelló ha estado acompañada, entre otros, por el Jefe de Estado Mayor de la Defensa y el almirante general Teodoro Esteban López Calderón.

Asimismo, han asistido también el vicepresidente del Tribunal Supremo, Dimitry Berberoff, vocales del Consejo General del Poder Judicial, miembros de la Sala de Gobierno y magistrados del Alto Tribunal, además de representantes del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil.

Por otro lado, la Compañía Mixta de Honores ha estado compuesta por cuatro Secciones, con Mando de Escuadrilla, Banderín y Cornetín de Órdenes, Escuadra de Gastadores, Unidas de Banda y Música pertenecientes al Ejército del Aire y del Espacio.

Las Secciones, de 27 miembros cada una, pertenecían al Ejército de Tierra, a la Agrupación de Infantería de Marina de Madrid de la Armada, a la Escuadrilla de Honores del Grupo de Seguridad del Ejército del Aire y al Grupo de Reserva y Seguridad número 1 de la Guardia Civil.

ES EL SEGUNDO IZADO SOLEMNE DEL AÑO

El acto de izado de bandera, que habitualmente tiene lugar en los Jardines del Descubrimiento, en la plaza de Colón, se celebra mensualmente con carácter ordinario. Además, en cuatro ocasiones al año se realiza con carácter extraordinario y se denomina "izado solemne".

El primero de estos cuatro izados solemnes es el 15 de mayo, por la festividad de San Isidro y asiste el alcalde de Madrid. El segundo es el 19 de junio, aniversario de la proclamación del Rey, y es presidido por el titular de la presidencia del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.

El tercero de los izados solemnes es el 12 de julio, coincidiendo con el aniversario de la entrada en funcionamiento del Tribunal Constitucional, y está presidido por el presidente de este órgano. El 6 de diciembre, día de la Constitución Española, se celebra el último del año y es copresidido por los presidentes del Congreso y del Senado.