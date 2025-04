IU advierte que la crisis de gobierno sigue abierta hasta que Marlaska no rectifique la compra de balas israelíes

Maíllo cree que Sánchez "está perdiendo la coherencia" en Defensa y señala que "siempre todos los escenarios están sobre la mesa"

MADRID, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de Izquierda Unida (IU), Antonio Maíllo, ha advertido que la crisis de gobierno --abierta, a su juicio, por la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de aumentar el gasto militar-- no cesará hasta que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, rectifique la compra de balas israelíes.

"Me llama la atención que el foco se ponga sobre la decisión de salir o no del Gobierno. A mí me parece que quien tendría que salir, en todo caso, es Marlaska si no rectifica e incumple el acuerdo que había anunciado en noviembre de 2024", ha declarado este miércoles en una entrevista en 'Hora 25' de 'Cadena Ser', recogida por Europa Press.

Así se ha expresado después de que la Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil haya licitado la compra de 15 millones de balas a una empresa israelí, seis meses después de que el Ministerio del Interior renunciara a la adquisición por la escalada bélica en Gaza.

Maíllo ha explicado que se trata de un "incumplimiento muy grave" en el que "se ha ocultado la modificación del acuerdo" y que "supone transacciones con una empresa de un país genocida", alegando que "por ahí Izquierda Unida no va a pasar". "Lo que queremos es que haya una rectificación del Ministerio del Interior", ha reiterado.

En este sentido, ha indicado que desde su formación "no" contemplan otra opción que no sea la de la cancelación y la rectificación: "Creo que no hay otra salida y me parece que cuanto antes haga el Partido Socialista esa modificación, antes salimos adelante".

"En un gobierno de coalición no se pueden tomar decisiones unilaterales porque si hay un gobierno de coalición, somos Gobierno tanto la parte socialista como la parte en la que se encuentra Izquierda Unida. Aquí no hay un Gobierno matriz y otra parte que está de prestado", ha sentenciado.

CREE QUE SÁNCHEZ "ESTÁ PERDIENDO LA COHERENCIA" EN DEFENSA

Preguntado por las palabras del portavoz parlamentario de su partido, Enrique Santiago, en las que no descarta el escenario de ruptura con el Ejecutivo, Maíllo ha respondido que "siempre todos los escenarios están sobre la mesa", si bien ha asegurado que "el problema está en la mesa del PSOE" y que, por ende, este último es "quien tiene la responsabilidad de resolverlo y se superar esta crisis de gobierno".

Con ello, ha recalcado que "es una contradicción, pero es una contradicción del Partido Socialista, no de nuestra parte del espacio", esgrimiendo así que cree que Sánchez "está perdiendo la coherencia" en este asunto, al alinearse, en su opinión, con sus "adversarios".

"Creo que tanto el PSOE como nosotros estamos interesados en que este gobierno avance hasta 2027, y tiene que avanzar con el cumplimiento de los acuerdos (...) Vamos a esperar a ver lo que hace el Ministerio del Interior y, en todo caso, resolveremos como consideremos", ha concluido.