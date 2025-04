Sumar señala que no hay alternativa a la rescisión del contrato con Israel y acusa al PSOE y a Marlaska de "deslealtad"

MADRID 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Barbero, ha señalado que "no hay escenario diferente a la rescisión del contrato" firmado por el Ministerio del Interior para la compra de balas a Israel, por lo que ha acusado de "deslealtad" al PSOE y al ministro Fernando Grande-Marlaska por "incumplir" los acuerdos pactados anteriormente.

Preguntada este miércoles en una entrevista en el '24 horas' de 'RNE' por si Marlaska debería dimitir si no rectifica el acuerdo, Barbero se ha decantado por no situarse en hipótesis, puesto que cree "que no se van a producir", y ha reiterado que la única salida es la rescisión del contrato con Israel.

"Lo más grave de fondo, digamos, es que tengamos que pedirle algo que él mismo comprometió", ha advertido la portavoz de Sumar refiriéndose al PSOE, a quienes Barbero invita a que "solucionen" el problema con la ruptura del contrato, para "seguir desarrollando con lealtad este acuerdo de gobierno y las políticas" que tienen por delante.