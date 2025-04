Loa la sensibilidad de Sánchez pero reclama que el PSOE renuncie a la unilateralidad porque Sumar no está de "prestado" en el Gobierno

MADRID, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, ha celebrado que el Gobierno cancele el contrato de compra de munición con Israel y ha lanzado un mensaje al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, para que extraiga conclusiones sobre su futuro: "Obviamente cuando a ti te rectifican, tú tienes que hacértelo mirar".

También ha advertido que para que el Gobierno funcione "bien" el PSOE tiene que asumir que es "plural" y que no puede haber un ala que sea "matriz", la socialista, que piense que el otro socio está de "prestado", en referencia a Sumar, porque la dinámica del "unilateralismo" sería un "error".

Así lo ha trasladado en declaraciones a 'La Sexta', recogidas por Europa Press, tras confirmarse el acuerdo del Gobierno para rescindir la compra por parte de Interior de 15 millones de balas a una empresa israelí por importe de 6,6 millones, tras las negociaciones entre PSOE y Sumar ante el fuerte choque suscitado por esa licitación.

COMPRAR BALAS A ISRAEL NO ERA MATIZABLE: POR ESE ARO NO PASAMOS

El líder de IU ha mostrado su satisfacción y da por concluida la crisis de Gobierno, dado que el acuerdo entre los dos socios es suspender no solo este contrato sino cualquier formalización de otros que estén pendientes en materia armamentística.

Y es que ayer advirtió que en caso de que el ministro no corrigiera su postura tendría que apartarse, señalando así su dimisión, mientras que el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, incluso no descartó la opción de salir del Gobierno si no se anulaba la adquisición de munición a Israel.

Maíllo ha explicado que no había otra salida de la cancelación, pues para IU comprar balas a Israel no era una cuestión "matizable" ni de "transacción", sino un asunto grave y que por ese aro no iban a tragar.

Así, ha admitido que este choque con el PSOE ha sido la crisis más fuerte de la legislatura porque no era una discrepancia más, sino un "flagrante incumplimiento" del acuerdo de coalición a través de una "deslealtad" por parte del Ministerio del Interior.

"Afortunadamente al rectificar damos por concluida en este asunto", ha dicho en tono conciliador Maíllo quien, además, ha agradecido la "sensibilidad" que ha mostrado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Eso sí, ha reclamado que en cuestiones nucleares, como es el caso del gasto en defensa, tiene que haber "mucha lealtad" entre los socios de Gobierno, dado que el "unilateralismo no es un buen camino" como se ha visto en este asunto, con la aprobación de la inversión de más de 10.000 millones en defensa y con la posición del ministro de Exteriores, José Manuel Albares, con el Sáhara al avalar el plan de autonomía de Rabat para la zona.

De esta forma, ha confrontado que IU tiene un modelo de seguridad alternativo que propone al resto de fuerzas políticas y sociales y que no comprate la política de "rearme" en la UE. "Si el Partido Socialista ha renunciado a ese modelo por el de rearme, nosotros no lo compartimos", ha zanjado.

SIRA REGO: SU FUTURO SIEMPRE LIGADO A LO QUE DECIDA IU

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia y la cuota de IU en el Gobierno, Sira Rego, ha defendido que la cancelación del contrato de balas a una empresa israelí era lo que había que hacer y ha admitido que había fuerte malestar entre todos los partidos de Sumar por este asunto, que era un incumplimiento flagrante de los acuerdos en el seno del Gobierno.

Cuestionada sobre si hubiera estado dispuesta a dejar el Gobierno si no había rectificación de Interior, Rego ha destacado que Sumar está en el Ejecutivo para ejercer presión en el cumplimiento de los compromisos acordados.

De esta forma, ha dicho que ella pertenece a IU y que cualquier decisión sobre el futuro y los cargos institucionales corresponden a las organizaciones políticas.

"Somos una organización que tomó colectivamente la decisión de estar dentro del Gobierno de manera colectiva y participada (...) Yo soy una mujer que cree que hay que mandar obedeciendo y, por tanto, yo me debo también a lo que diga la militancia de mi organización política que es Izquierda Unida", ha zanjado.