IU exige que los ayuntamientos con población en zona forestal elaboren planes públicos de evacuación por los incendios

Vista del incendio, a 29 de julio de 2026, en San Cipriano, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida considera necesario que los ayuntamientos de las localidades en las haya viviendas en zonas forestales o en interfaces urbano-forestales cuenten con planes de evacuación públicos para poder garantizar la seguridad de las personas que viven en estas zonas cuando se producen incendios forestales.

Este se el objetivo de las mociones que la federación de izquierdas va a presentar en los entes locales en los que tiene representación, según ha anunciado la formación a través de una nota de prensa.

En la iniciativa, redactada por el Área de Municipalismo federal que coordina Rafael Pérez, busca tener una especial incidencia en aquellas zonas que cuentan con viviendas diseminadas en entornos forestales, que suelen ser las más afectadas por los incendios, como se ha podido comprobar trágicamente en los últimos días en los fuegos que han asolado amplias zonas de la sierra de Ávila y Madrid.

EXTERNALIZACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD

Entre otras propuestas, IU defiende que los equipos de gobierno de los municipios convoquen de manera "inmediata" a las juntas locales de seguridad para abordar de manera específica la situación de estas zonas y poner en marcha "con carácter urgente" allí donde no existan "planes públicos de evacuación".

IU entiende que estas zonas "representan uno de los puntos más vulnerables", con muchas áreas que "adolecen en demasiadas ocasiones de una planificación pública adecuada en materia de prevención y emergencias: accesos deficientes, ausencia de rutas de evacuación señalizadas, inexistencia de planes de autoprotección, carencias en puntos de agua y una insuficiente gestión de la vegetación en parcelas privadas y su entorno".

Para la federación de izquierdas, esta situación "no es fruto del azar", sino consecuencia directa "de años de falta de inversión pública suficiente, sin planificación territorial y con una externalización de responsabilidades hacia la ciudadanía sin el necesario acompañamiento institucional".