IU pide a Interior que aclare qué medidas va a tomar ante el auge de las "patrullas parapoliciales de extrema derecha"

Archivo - El diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante el acto del 40 Aniversario de Izquierda Unida, en el anfiteatro de la sede de UGT, a 25 de abril de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida (IU) ha registrado este jueves una iniciativa parlamentaria en el Congreso en la que reclama al Ministerio del Interior que aclare qué medidas va a adoptar frente al auge de "patrullas parapoliciales de extrema derecha en las calles como las de Valencia".

Asimismo, el partido ha preguntado a la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska si va a trasladar estas actividades a la Fiscalía ante la posibilidad de que constituyan delitos de odio o usurpación de funciones públicas.

La iniciativa, presentada por el portavoz parlamentario de la formación, Enrique Santiago, y por el diputado valenciano de IU, Nahuel González, advierte que "la seguridad ciudadana corresponde a los poderes públicos".

"La aparición de estos grupos de ideología fascista que se atribuyen tareas de vigilancia, identificación o retención de personas supone un grave riesgo de intimidación, discriminación racial, alteración de la convivencia y violencia contra la población migrante", ha alertado IU.

Así, la formación ha puesto el foco sobre el caso de Valencia, donde opera la patrulla autodenominada 'Ángeles de la Noche', "impulsada bajo la apariencia de organización vecinal por personas vinculadas al partido de extrema derecha 'España 2000' y a la ONG 'Hogar Social Patriota María Luisa Navarro'".

Al respecto, IU ha recalcado en su escrito que no se trata de unos vecinos que "se ayudan", sino de "una organización política que pretende convertir determinados barrios en su terreno de actuación".

VINCULACIÓN CON MIEMBROS DE LA POLICÍA

En la iniciativa parlamentaria IU también ha calificado como "más que preocupante" la participación de un antiguo inspector jefe de la Policía Nacional en la organización de estas patrullas, así como la supuesta asistencia de miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a cursos de defensa personal bajo el lema 'Guerra en las calles'.

Sus diputados han instado a Interior a detallar "qué medidas adoptará para impedir que grupos privados uniformados se atribuyan funciones de vigilancia, control, identificación o retención propias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" y si "ha evaluado el riesgo de que estas actuaciones provoquen delitos de odio, coacciones, detenciones ilegales, agresiones o situaciones de discriminación contra personas migrantes".

Finalmente han cuestionado si "está investigando la Policía Nacional la estructura, financiación, integrantes y objetivos de estas patrullas, así como su vinculación con 'España 2000', 'Hogar Social Patriota María Luisa Navarro' y otras organizaciones de extrema derecha", además de si se ha abierto alguna investigación interna contra estos integrantes.