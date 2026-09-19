IU ve que Podemos, al plantear primarias, se enmienda y se abre a pactar con los que llamaba "Gobierno de la guerra"

Archivo - La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, y el portavoz de IU, Enrique Santiago, en una imagen de archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU), Enrique Santiago, cree que la propuesta de primarias abiertas lanzada por Podemos implica que la formación morada ha "enmendado" su posición al abrirse ahora a la posibilidad de acuerdos con formaciones a las que antes denominaba "del Gobierno de la guerra".

También ha recalcado que las primarias es un método que no le es "extraño" a IU, que de hecho las emplea en la elección de sus referentes electorales, pero ha advertido también que "el diablo está en los detalles y en la letra pequeña". Por tanto, se requieren acuerdos previos entre organizaciones sobre asuntos clave como censo conjunto a usar o el método de votación y participación.

Durante una entrevista en el programa 'Parlamento' de RNE, recogida por Europa Press, el también diputado de Sumar ha considerado que es de celebrar que avance la "sensatez" y el "sentido común" en la izquierda alternativa para tratar de forjar la unidad de cara a las generales de 2027.

"Para nosotros es una satisfacción que fuerzas políticas que llevan denominándonos el 'Gobierno de la guerra' durante años, pues, de alguna forma ya haya enmendado esta posición y ahora estén dispuestos a llegar a acuerdos con nosotros, nos parece que esto es importante y hay que ponerlo en valor", ha apostillado para aludir así a esta calificación que suelen emplear los 'morados' para critica al Ejecutivo.

Cuestionado por el liderazgo electoral de la alianza que conforman IU, Movimiento Sumar, Comuns y Más Madrid, Santiago se ha felicitado de que ya hayan surgido "cuatro nombres" como posibles candidatos, algo de lo que hay que felicitarse porque revela que tienen perfiles "excelentes" para esa tarea política.

Así, ha agregado que lo que tienen que hacer es poner en marcha los "métodos de participación y democráticos para que al final pues seleccionemos una persona o dos como mucho".

Precisamente IU reúne este domingo a su máximo órgano de dirección --la Coordinadora Federal-- para abordar las primarias internas de cara a escoger a los referentes electorales de cara a las generales, un proceso para el que se ha autodescartado el coordinador de la formación, Antonio Maíllo.

Respecto a sus preferencias sobre candidatables y preguntado por los casos concretos del ministro Ernest Urtasun o la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau, Santiago ha destacado que en IU son "realmente muy unitarios" y "siempre van a apoyar perspectivas que puedan ser muy acogidas por toda la sociedad española".