Archivo - El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y el de Derechos Sociales Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy - Pool Moncloa/Raúl Salgado - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central ha acordado este lunes abrir sendos expedientes sancionadores a los ministros de Presidencia y Justicia, el socialista Félix Bolaños, y de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy (Sumar), por hacer afirmaciones tachadas de partidistas en el Palacio de Moncloa, en la rueda de prensa destinada a explicar los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros.

De esta forma, según una resolución aprobada este lunes y recogida por Europa Press, el organismo arbitral estima parcialmente la solicitud del PP, que impugnó las declaraciones realizadas por Bolaños el pasado 13 de noviembre, cuando compareció para exponer la convocatoria de nuevas plazas para jueces y fiscales.

La JEC sostiene que el ministro no se limitó a informar de lo acordado por el Gobierno sino que realizó valores positivas sobre su gestión y la comparó con la llevada a cabo en su día por los Ejecutivos 'populares' de Mariano Rajoy y José María Aznar.

"Aunque la utilización de datos comparativos puede resultar legítima para explicar el alcance de las decisiones gubernamentales, en este caso las referencias a los Gobiernos de los presidentes Aznar y Rajoy, unidas a las valoraciones positivas de la propia gestión, podrían constituir una campaña de logros comprendida en la prohibición del artículo 50.2 de la LOREG", esgrime la Junta.

El PP también denunció a Bustinduy por sus declaraciones del 10 de noviembre en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y que, según la JEC excedieron "de la mera exposición de los acuerdos del Consejo de Ministros" y pudieron contravenir lo estipulado por la Ley Electoral.

En concreto, considera que, por un lado el ministro hizo alusiones a logros del Ejecutivo y, por otro, "valoraciones políticas críticas" respecto de los 'populares', pues, entre otras cosas habló del "ático" adquirido por la Comunidad de Madrid que preside Isabel Díaz Ayuso y también de la "motosierra de (Alberto Núñez) Feijóo.

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