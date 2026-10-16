La JEC llama a Toni Comín el 22 de octubre para acatar la Constitución y poder ocupar su escaño en la Eurocámara

Archivo - El vicepresidente del Consell de la República y eurodiputado de Junts, Toni Comín, durante la celebración del V aniversario de Junts, en la plaza Firal de Prats de Molló, a 27 de julio de 2025, en Prats de Molló (Francia). - Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Junta Electoral Central (JEC) ha fijado para el próximo jueves, 22 de octubre, el acto de juramento o promesa de acatamiento de la Constitución del eurodiputado electo de Junts Toni Comín, que podrá cumplir así el trámite pendiente desde las elecciones europeas de 2024 para ocupar su escaño en el Parlamento Europeo, después de que el Tribunal Constitucional avalase hace unos días la aplicación de la Ley de Amnistía a los delitos de malversación y se desactivasen las órdenes de detención que pesaban sobre él.

En un acuerdo de este jueves, 15 de octubre, la JEC ha atendido la comunicación presentada por el abogado Gonzalo Boye, en representación de Comín, anunciando la comparecencia personal del exconseller en la sede del organismo electoral para acatar la Carta Magna española y solicitando que se deje sin efecto la medida adoptada en el acuerdo de la Junta del 1 de julio de 2024.

La Junta Electoral ha comunicado al interesado y a la representante general de la coalición Junts i Lliures per Europa --inscrita en el eurogrupo de Liberales Demócratas-- que el acto tendrá lugar el día 22 a las 12.00 horas en la Sala Sert del Congreso.

SIN OCUPAR SU ESCAÑO DESDE 2024

Comín encabezó la candidatura de Junts en las elecciones europeas de junio de 2024 y consiguió solo su escaño, pero no llegó a tomar posesión porque la legislación española exige personarse ante la Junta Electoral Central para prometer o jurar la Constitución y recoger la credencial. El exconseller no cumplió entonces esos trámites ante el riesgo de ser detenido, por lo que su sitio en Estrasburgo permanece desde entonces vacío, ya que tampoco renunció al mismo.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional avaló la semana pasada la aplicación de la Ley de Amnistía a los delitos de malversación, algo que hasta ahora cuestionaba el Tribunal Supremo, y se han desactivado las órdenes de detención que pesaban sobre los dirigentes del proceso independentista de 2017 que habían huido al extranjero, entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, que todavía no ha regresado a España, y el propio eurodiputado.

Comín ya ejerció como europarlamentario durante la legislatura 2019-2024. Durante su estancia en Bélgica, fue denunciado por presunto acoso sexual y psicológico por un antiguo asistente, unas acusaciones que negó. El pasado marzo trascendió que una investigación del Parlamento Europeo había apreciado indicios suficientes para llevar el caso a la justicia ordinaria, mientras que Junts reactivó en junio su investigación interna sobre dichas denuncias.