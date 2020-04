El JEMAD llama a no bajar la guardia contra el Covid-19: "Tenemos que vencer a nuestro virus querido"

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, ha hecho un llamamiento este lunes a no bajar la guardia frente a la pandemia y seguir trabajando "todos juntos" para vencer al Covid-19, al que se ha referido como "virus querido".

"Hoy empezamos una nueva semana de esfuerzo continuado para vencer a nuestro virus querido", ha apuntado el JEMAD en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa después de la reunión del comité de gestión técnica del coronavirus.

El general Villarroya ha sostenido que "la victoria está cerca" pero precisamente por eso es importante "no bajar la guardia", ser "constantes en el esfuerzo" y no perder terreno a lo avanzado hasta la fecha. "No desperdiciemos el sacrificio de mucha gente y sigamos trabajando todos juntos", ha pedido.

Este lunes participan en la Operación Balmis un total de 7.649 militares en 262 localidades, donde continúan con sus labores de desinfección de instalaciones críticas y servicios esenciales, apoyo a la movilidad, potenciación de la capacidad hospitalaria y colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

El JEMAD ha aprovechado para detallar el trabajo que realiza el Grupo de intervención en emergencias tecnológicas y medioambientales de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que tiene el 95 por ciento de su plantilla dedicada a la lucha contra el Covid-19.

Se trata de una unidad especializada en el trabajo en entornos altamente contaminados y tareas de desinfección que en esta pandemia está permanentemente activada y ha volcado su experiencia en la desinfección de todo tipo de instalaciones.

Además, cuenta con un laboratorio con capacidades para análisis para la detección del Covid-19, en colaboración con la Universidad de Alcalá de Henares, de Madrid.