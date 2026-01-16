Juan Bravo rechaza el traspaso de las prestaciones por desempleo a Euskadi: es para que Sánchez siga en Moncloa

Archivo - El vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras del PP y diputado del PP, Juan Bravo. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Hacienda, Vivienda, e Infraestructuras del PP, Juan Bravo, ha rechazado hoy el traspaso de la competencia de prestaciones por desempleo a Euskadi porque se hace, según ha alegado, para que "Sánchez siga en Moncloa". Además, no cree posible que pueda haber un acuerdo con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en materia de financación autonómica.

Así se ha pronunciado hoy durante una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, en la que ha abordado la reciente firma del traspaso de las competencias para gestionar la prestación por desempleo a Euskadi. En este sentido, ha dicho que si una competencia se transfiere por que pueda mejorarse está bien estudiarlo.

Pero alega que "cuando de nuevo se hace para que siga Sánchez siendo el presidente del gobierno" no lo considera "bueno". Además, ha recordado que hay sistemas de colaboración entre el Estado y las CCAA en este sentido y se pregunta "por qué hay que hacer esta cesión".

El dirigente popular ha lamentado que se están haciendo cosas no por el bien de los ciudadanos sino para favorecer al presidente del Gobierno: "el centro de todo esto, ¿quién es? Sánchez o los ciudadanos".

En cuanto a la propuesta de financiación autonómica presentada esta semana por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, Juan Bravo ha descartado que sea posible llegar a un acuerdo con María Jesús Montero.

"CON ESTA MUJER, CON LA SEÑORA MONTERO, NO"

"Con esta mujer, con la señora Montero, con la ministra, no, porque no creen en esto, no creen en el diálogo", ha exclamado al tiempo que ha recriminado a la titular de Hacienda que solo la interese pactar con el partido independentista (en referencia a ERC) "que permite que Illa siga siendo presidente en Cataluña y Sánchez en el gobierno de España".

El dirigente popular señala que lo que llevó la ministra al CPFF fue "algo negociado con un partido que no cree en España para decir lo que hay que hacer con el dinero de todos los españoles". Además, ha criticado que fuera un 'powe point' y que Montero admitiera que no había un proyecto redactado al respecto: "me parece tan poco nivel para hablar del dinero de todos los españoles".

En este sentido, Juan Bravo ha pedido que se reflexione por qué María Jesús Montero presenta ahora esta iniciativa cuando dijo hace siete años y medio, al llegar al Gobierno, que una de sus prioridades era realizar un nuevo modelo de financiación autonómica.

En su opinión, se debe a que la vicepresidenta primera va a concurrir a las elecciones andaluzas y quiere presentarse con una propuesta que mejore la financiación para esta región o al menos haberlo intentado, y además necesita que haya presupuestos.

El dirigente popular también ha rechazado que haya habido alguna autonomía gobernada por el PP que le haya sugerido la posibilidad de aceptar el nuevo sistema de financiación, dado que la ministra ha dicho que es voluntario, porque supondría más recursos para su región. "De verdad no le engaño", le ha dicho al periodista al ser preguntado por esta posibilidad.

PLANTEA COLABORAR CON EL PAÍS VASCO EN COMPUTACIÓN CUÁNTICA

Dicho esto, ha expuesto que lo lógico sería establecer primero las necesidades en una mesa con todas las regiones y se ha mostrado a favor de una mayor cooperación entre las mismas. Ha puesto como ejemplo que se podría hablar con el País Vasco del proyecto "tan bueno que está haciendo de computación cuántica, para que sea colaborativo con el resto de España" y para que el resto de las CCAA puedan aportar a otra región que ha hecho un "enorme reto" por el que va el "futuro".

Considera, en este sentido, que sería más interesante hablar de este tipo de cuestiones, hacer grupos de trabajo, grupos técnicos para analizar cómo está la sanidad, mejorar la depenedencia o ver cuáles son los retos laborales.

"Pero ¿usted ha visto algo de eso por parte de María Jesús Montero?", ha lamentado al tiempo que recordaba que las comunidades autónomas se enteraron del nuevo sistema de financiación "en la rueda de prensa".

"Nadie sabía absolutamente nada de lo que iba a plantear, salvo los independentistas catalanes. ¿Usted cree de verdad que así se hace el sistema de financiación de los españoles, que además queremos que tenga vocación de permanencia?", ha concluido.