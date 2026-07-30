Jucil critica que la "inacción" en la valla de Ceuta deja la "contención" de inmigrantes en los guardias civiles

Varios migrantes intentan cruzar la frontera a nado, a 30 de julio de 2026 - Europa Press

MADRID 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La asociación de Guardia Civil Jucil ha criticado que la "inacción" de Marruecos y de las autoridades españolas ante la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta de este jueves "deja el peso de la contención" sobre "los hombros de la Guardia Civil". Y denuncian que los agentes "no pueden actuar solos ante tal magnitud".

"Mientras Marruecos está dejando pasar a todo el mundo de forma indiscriminada y los inmigrantes están entrando por miles, las autoridades españolas mantienen a los militares encerrados en los cuarteles. Esta inacción deja el peso de la contención casi en exclusiva sobre los hombros de la Guardia Civil", han esgrimido desde la organización a través de un comunicado.

Así, desde Jucil han detallado que actualmente hay 550 agentes desplegados en la ciudad que cuentan con refuerzos puntuales, aunque insisten en que es "insuficiente" y que el operativo "se encuentra tensionado al límite".

Ante esta situación, que han calificado de "insostenible", Jucil ha exigido al Gobierno la "intervención inmediata" para garantizar los medios humanos y materiales necesarios, y han respaldado la declaración de emergencia nacional al amparo de la Ley de Seguridad Nacional.