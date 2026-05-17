El juez del 'caso Koldo' recibe el jueves a Aldama, investigado por las mascarillas de Baleares

Archivo - El empresario Víctor de Aldama, a su llegada al Tribunal Supremo, a 15 de abril de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 May. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Koldo', Ismael Moreno, ha llamado a declarar este jueves como investigado al empresario Víctor de Aldama a raíz del informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre los contratos de material sanitario adjudicados por Baleares a la presunta trama de mascarillas.

El empresario estaba citado para el 14 de mayo junto con Koldo García, el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos, ambos en calidad de investigados, pero Moreno trasladó la declaración de Aldama a la semana siguiente, según una providencia a la que tuvo acceso Europa Press, una vez "verificada la agenda de señalamientos" de la Audiencia Nacional.

Koldo se acogió a su derecho a no declarar, según anunció en declaraciones a los periodistas su abogada, Leticia de la Hoz, que presentó un recurso al magistrado que investiga el 'caso Koldo' para archivar la causa y suspender el interrogatorio, al entender que los hechos por los que se le iba a interrogar ya han sido juzgados en el Tribunal Supremo.

De la Hoz señaló que Koldo estaba llamado para declarar sobre mascarillas de Baleares y Canarias cuando "ya ha sido objeto de juicio en el Tribunal Supremo porque el fiscal y la acusación popular ya lo incorporaron en las conclusiones definitivas". "Además, fue objeto de prueba, porque solicitamos la declaración de Francina Armengol y Ángel Víctor Torres y, efectivamente, se llevó a cabo" en el juicio, explicó, en alusión a los expresidentes de esas islas.

La Fiscalía Anticorrupción había pedido la declaración de Koldo y Aldama después del informe de la UCO sobre Baleares, para seguir ahondando en las relaciones existentes entre los miembros de la presunta organización criminal que integrarían, entre otros investigados, Aldama, Koldo y Ábalos.

Dicho informe recordaba que los contratos de material sanitario, enmarcados en la pandemia del coronavirus, "constituirán parte de la razón de ser de la contraprestación mensual de 10.000 euros en efectivo que Víctor de Aldama venía pagando a Koldo", una relación que le permitía al empresario "tener acceso" al exministro.

Asimismo, señalaba que esta "relación económica" se mantuvo hasta ocho meses más tarde de que Ábalos y Koldo fueran cesados del Ministerio de Transportes en julio de 2021, por lo que "este patrón" de pagos de Aldama no se "ceñirá a actuaciones concretas" sino "al aseguramiento de su capacidad de influencia" para obtener "un lucro económico".

El magistrado Ismael Moreno indaga en varias líneas de investigación, siendo la que dio origen a la causa las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia, y que parcialmente ha sido juzgada por el Supremo con Ábalos, Koldo y Aldama como acusados debido a la condición de diputado aforado que tenía el exministro cuando fue procesado.

Se trata de una causa en la que también investiga presuntos amaños de obra pública y los pagos en metálico del PSOE entre 2017 y 2024 para devolver gastos anticipados, una pieza que continúa bajo secreto de sumario.